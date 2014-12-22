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Yaşam

Arjantin'de güzellik yarışması yasağı

Chivilcoy'da artık güzellik yarışmaları yerine karnaval maskesi yarışmaları yapılacak

22 Aralık 2014 17:43

Arjantin'de ilk kez bir yerleşim biriminde güzellik yarışması düzenlenmesi yasaklandı. Chivilcoy Belediye Meclisi kararına gerekçe olarak güzellik yarışmalarının cinsiyet farkı gözetmesini ve kadına karşı şiddeti teşvik etmesini gösterdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Chilcov kasabası, Buenos Aires bölgesinde bulunuyor. Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, fiziksel güzelliğe saplantı derecesinde verilen değerin, bulimiya yani kilo almamak için yedikten sonra kusma ve iştahsızlık anlamına gelen bir tür yeme bozukluğu olan anoreksi gibi hastalıklara neden olduğu belirtildi.

Chivilcoy'da artık güzellik yarışmaları yerine karnaval maskesi yarışmaları yapılacak.

 

Sıçrama tahtası

 

Latin Amerika ülkelerinde güzellik yarışmaları genellikle televizyon ve eğlence dünyasında kariyer düşünenler için sıçrama tahtası olarak görülüyor.

Bölgede güzellik yarışmalarıyla büyük şöhret ve servet kazanmış birçok televizyon yıldızı var. Arjantin'de güzellik yarışmalarıyla ilgili tartışmalar bir süredir devam ediyor. Clarin gazetesinin haberine göre, Arjantin'in Ayrımcılığa ve Yabancı Düşmanlığına Karşı Denetim Kurulu'ndan Mariano Anton, okullarda düzenlenen güzellik yarışmalarına katılanlara yönelik saldırıları önlemek için söz konusu yarışmaların kaldırılması çağrısında bulundu.

Anton, denetim kuruluna çeşitli eyaletlerde yarışmalara katılan gençlerin "gereğinden fazla güzel" bulundukları gerekçesiyle şiddete maruz kalmalarıyla ilgili çok sayıda ihbar geldiğini söyledi.

 

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güzellik yarışmasıarjantinChivilcoy Belediye MeclisiLatin AmerikaAyrımcılığa ve Yabancı Düşmanlığına Karşı Denetim Kurulu

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