Arjantin'de 6 Türk dizisi yayınlanıyor; Mucize Doktor rekorla başladı!

Arjantin’in bir numaralı kanalı Telefe’de yayına başlayan Mucize Doktor ilk bölümünde 14.2 reyting alarak bir Türk dizisi için en yüksek ikinci açılış performansına imza attı. İki gün sonra çarşamba günkü bölümünde ise 21.5 reyting ile bir Türk dizisi için en yüksek reytinge ulaştı.

Gazete Oksijen'in haberine göre; Latin Amerika’da Honduras ve Ekvador’un ardından Mucize Doktor’un yayınlandığı üçüncü ülke olan Arjantin’de bugünlerde altı Türk dizisi ekranlarda.



Latin Amerika merkezli araştırma şirketi Kantar’dan gelen verilere göre cuma gününün en çok izlenen beş programından üçü Türk dizisi. Arjantin basınını şaşkına çeviren bu performans sonrası Hercai’nin de satın alındığı açıklandı.



Bu yıl yayınlanması beklenen bir başka uyarlama dizimiz Bizim Hikaye ile birlikte Türk dizilerinin Arjantin sahnesindeki liderliği de artarak devam edecek gibi gözüküyor.

Türk dizilerinin Arjantin’de ilk gün performansı

• Muhteşem Yüzyıl: 14.1

• Mucize Doktor: 13.2

• Anne: 13.1

• Kadın: 12.6

• Sıla: 10.6

Bugünlerde Arjantin’de yayınlanan Türk dizileri

• Mucize Doktor: 18.0

• Kadın: 12.1

• Bir Zamanlar Çukurova: 9.5

• Güllerin Savaşı: 8

• İçerde: 7.3

• Gülperi: 4.1