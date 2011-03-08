Arıtman'dan Genel Kurul'da siyah çelenk eylemi

T24- TBMM Genel Kurulu’nda, CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın koltuğuna, üzerinde "yaşam hakkı istiyoruz" yazılı siyah çelenk bırakması gerginliğe neden oldu.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında toplandı.

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, gündem dışı söz alarak, kadın cinayetlerinin yoğun yaşandığı bir ülkede, 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlamanın anlamsız olduğunu savundu.

AK Parti iktidarı döneminde 5 bine yakın kadının öldürüldüğünü öne süren Arıtman, "Artık biz kadınlar hak değil, can mücadelesi veriyoruz iktidarınızda.

Rakamlar, çok çarpıcı, acı verici bir geriye gidişin sonucu. Kadınlarımız güçsüz bırakıldı. 4 milyon kadın okumaz yazmaz durumda. Kadınlar artık size oy vermeyecek" dedi.

Arıtman, konuşmasının ardından, üzerinde, "yaşam hakkı istiyoruz" yazılı siyah çelengi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın koltuğuna bıraktı. Bu duruma tepki gösteren AK Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk, yerinden kalkarak, çelengi koltuktan alıp, CHP sıralarına dönen Arıtman’a "al bunu götür" diyerek vermek istedi. Öztürk’ün, Arıtman’ın almaması üzerine çelengi CHP sıralarının önüne atmasına CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve CHP Edirne Milletvekili Rasim Çakır tepki gösterdi. Ergin, Öztürk’ün üzerine yürüyerek,, "Sen kimsin" diye bağırdı.Bu arada, AK Parti’li bazı milletvekilleri, Arıtman’a, "işin gücün şov yapmak, işini yap terbiyesiz" şeklinde tepki gösterdi.

Gerginliğin sürmesi üzerine, Başkanvekili Yakut, birleşime 5 dakika ara verdi.

ANKA’nın sorularını yanıtlayan Aritman, "Aslında kadından sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’a verecektim. Ancak o yoktu. Ben de boş Bakanlar Kurulu sıralarına bıraktım. Siyah bir çelengin içinde iki tane de gül vardı. Meclis Başkanvekili tepki gösterdi. Ardından AKP sıralarından Samsun Milletvekili Fatih Öztürk gelerek çelengi aldı ve bana vermeye, fırlatmaya kalktı. Ben de, hadi diyerek karşı çıktım. 8 Mart’ta gerekli eylemi yapmış bulunuyorum" dedi.

‘Kadınlar Günü’nde şiddet’

TBMM Genel Kurulu’nda, Bakanlar Kurulu sıralarına siyah çelenk bırakan CHP İzmir Milletvekili Canan Aritman, "AKP eşittir kadına şiddet. Kadına milletin gözü önünde şiddet uyguluyorsunuz, ayıptır, yazıklar olsun" dedi.

Siyah çelenk eyleminin ardından ikinci kez Genel Kurul kürsüsüne konuşmak için gelen Aritman, "AKP eşittir kadına şiddet. Kadına milletin gözü önünde şiddet uyguluyorsunuz, ayıptır yazıklar olsun" dedi.

Aritman’ın sözlerine tepki gösteren AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Yaptığı şovu haklı göstermeye çalışıyor. İdari amirlerinin görevini şiddet olarak görüyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol da, "Siyah çelenk ’ananı da al git’ diyen zihniyetin önüne konur" dedi.