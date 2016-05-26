T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Aristoteles'in mezarı bulundu mu?

Yunan arkeolog Kostas Sismanidis, yıllar süren araştırmaları sonucu Yunan filozof Aristoteles'in mezarını bulduğunu açıkladı.

26 Mayıs 2016 21:44


Araştırmacı ve arkeolog Kostas Sismanidis, Aristoteles'in mezarının doğduğu kent olan Stagira'da bulunduğunu belirtti. Arkeologlar, mezarın ünlü filozofa ait olduğuna dair güçlü kanıtlar elde ettiklerini belirtti.

Devlet televizyonu ERT, Selanik Felsefe Üniversitesi'nde yapılan konferansta açıklanan bilgilere göre, mezar antik Stagira kentinin doğusundaki Halkidiki Yarımadası'nda Olimpiade yakınlarında yer aldığını bildirdi.

Yapının dörtgen olduğu ve antik surun giriş kapısının iki buçuk metre batısında bulunuyor. Sismanidis, kent sakinlerinin M.Ö 322 yılında Aristoteteles'in küllerini bu yapıya taşıdıkları bilgisini verdi.

Arkeolog Kostas Sismanidis 1996 yılından bu yana antik Stagira’daki kazıları yönetiyor. Mezarın Aristoteles'e ait olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu belirtse de, Sismanidis'in bulguları henüz teyit edilmedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanKostas SismanidisAristotelesKostas Sismanidis AristotelesStagiraERT Selanik FelsefeHalkidiki Yarımadası OlimpiadeM ÖAristotetelesSismanidisDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24