Aristoteles'in mezarı bulundu mu?



Araştırmacı ve arkeolog Kostas Sismanidis, Aristoteles'in mezarının doğduğu kent olan Stagira'da bulunduğunu belirtti. Arkeologlar, mezarın ünlü filozofa ait olduğuna dair güçlü kanıtlar elde ettiklerini belirtti.

Devlet televizyonu ERT, Selanik Felsefe Üniversitesi'nde yapılan konferansta açıklanan bilgilere göre, mezar antik Stagira kentinin doğusundaki Halkidiki Yarımadası'nda Olimpiade yakınlarında yer aldığını bildirdi.

Yapının dörtgen olduğu ve antik surun giriş kapısının iki buçuk metre batısında bulunuyor. Sismanidis, kent sakinlerinin M.Ö 322 yılında Aristoteteles'in küllerini bu yapıya taşıdıkları bilgisini verdi.

Arkeolog Kostas Sismanidis 1996 yılından bu yana antik Stagira’daki kazıları yönetiyor. Mezarın Aristoteles'e ait olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu belirtse de, Sismanidis'in bulguları henüz teyit edilmedi.