Aristoteles, antik kent Assos’ta

Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından Aristoteles’in, yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği Antik Assos kentinde 16’ncı kez düzenlenecek olan 'Assos’ta Felsefe' etkinliğinin bu yılki uluslararası toplantısı 27-30 Haziran arasında yapılacak. UNESCO Aristoteles'in doğumunun 2 bin 400. yılı nedeniyle 2016’yı Aristoteles yılı ilan ederken Assos Felsefe Günlerinin bu yılki sempozyum konusu da Aristoteles’te Etik olacak.

Dünyanın birçok ülkesinde Aristoteles’in doğumunun 2 bin 400. yılı nedeniyle Aristoteles üzerine yapılan etkinliklere, Türkiye’de de, 'Assos’ta Felsefe' etkinliği öncülük edecek.

BirGün'ün haberine göre; felsefe Sanat Bilim Derneği’nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde gerçekleşen sempozyum etkinliğine, yurtdışından ve yurtiçinden öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katılıyor.

Üç gün sürecek olan sempozyuma, Antik Yunan Felsefesi, Aristoteles, Metafizik gibi çalışmalarda imzası olan Notre Dame Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Christopher Shields’in aralarında bulunduğu, Prof. Dr. Katja Vogt (Columbia Üniversitesi), Prof. Dr. Stephen Leighton (Queen’s University), Doç. Dr. Walter Cavini (Bologna Üniversitesi), Doç. Dr. Mehmet M. Erginel (Doğu Akdeniz Üniversitesi), Yard. Doç. Dr. Joachim Aufderheide (King’s College London) ve Yard. Doç. Dr. Christiana Olfert (Tufts Üniversitesi) gibi Aristoteles konusunda uzman öğretim üyeleri konuşmacı olarak katılacaklar.

Herkese açık ücretsiz gerçekleştirilecek olan etkinlik çerçevesinde, Antik tiyatroda, Anne Monika Sommer-Bloch bir klasik müzik keman dinletisi de gerçekleştirecek. Ayrıntılı bilgiye ve ‘on-line’ kayda: www.philosophyinassos.org adresinden ulaşılabilir.

Etkinlik programı şöyle

27 Haziran Pazartesi

19.00 Athena Tapınağı: Tanışma, mavi deniz, güneşin batışı

21.30 Köyde Akşam Yemeği

28 Haziran Salı

13.30 Christopher Shields (University of Notre Dame): ‘Goodness as Cause’

15.00 Joachim Aufderheide (King’s College London): ‘Aristotle and the Wrong Kinds of Pleasure’

16.30 Stephen Leighton (Queen’s University): ‘The Place of Affect in the Nicomachean Ethics’ Understanding of Two Virtues’

18.00 Mehmet M. Erginel (Eastern Mediterranean University): “Aristotle’s Practical Syllogism and the Movement of Rational Animals”

20.30 Liman’da Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)

29 Haziran Çarşamba

13.30 Katja Vogt (Columbia University): “The Subject Matter of Ethics: A Metaphysical Reading of NE I.3.”

15.00 Maria Liatsi (University of Ioannina): ‘Natural Inclination to Ethics in Aristotle’

16.30 Christiana Olfert (Tufts University): ‘What is Practical Truth?’

18.00 Walter Cavini (University of Bologna): ‘Aristotle and the Ethics of Death’

22.30 Antik Tiyatro’da Klasik Müzik (Anne Monika Sommer-Bloch)

30 Haziran Perşembe

14.00 Truva Ziyareti

21.00 Veda Yemeği