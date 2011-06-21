-ARINÇ'TAN YSK'YA ELEŞTİRİ BURSA (A.A) - 21.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''YSK -maalesef ki çok uzadı- belki yarın, belki perşembe günü seçim sonuçlarının açıklanacağını açıklıyor. Garip bir durum'' dedi. Arınç, partisinin Bursa İl Başkanlığınca Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde sivil toplum kuruluşları ve basın sektörünün Bursa temsilcileriyle düzenlenen toplantıda, siyasi partilerin AK Parti'nin başarısını eleştirebileceğini, bunun belli sınırlar içinde olması gerektiğini söyledi. Arınç, resmi seçim sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili sürece ilişkin de şunları kaydetti: ''YSK -maalesef ki çok uzadı- belki yarın, belki perşembe günü seçim sonuçlarının açıklanacağını açıklıyor. Garip bir durum. Pazar günü 2 saat sonra seçim sonuçları neredeyse belli olmaya başlamıştı ama YSK, 10 günden beri resmi sonuçları açıklayamıyor. Bunda belki itirazların payı olabilir, ama biz bugün milletvekili arkadaşlarımızla seçim kuruluna gidip mazbatalarımızı alacağız. Eğer, çarşamba günü açıklanırsa perşembe mecliste ant içme olacak. Ardından Meclis Başkanlığı süreci başlayacak, ondan sonra da hükümetin kurulması ve güven oyu gündeme gelecek. Görülüyor ki 15 Temmuz'a kadar parlamentoda bazı çalışmaların yapılması gerekecek. Yeni yasama dönemi, Anayasa gereğince 1 Ekim'de başlıyor. Bu tarihten sonra da parlamentoyu hem yorucu hem zor hem de uzun bir maraton bekliyor. Allah hepimize kolaylıklar versin.''