-ARINÇ'TAN ŞEHİT AİLELERİNE İYİ HABER MANİSA (A.A) - 21.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Torba Kanuna konulan hükümle şehit ailesine daha fazla katkı sağlanacak. En az 2 ferdi iş sahibi yapılacak. Onun yanında TOKİ'den tahsis edilen ev de, belki şehidimizin vatanımıza yaptığı katkının yanında hiçbir değeri olmasa da sembolik olarak ona sahip çıktığımızın göstergesi'' dedi. Arınç ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Manisa'nın Turgutlu ilçesi belediyesinde ''Tarım ve İnsan'' konulu serginin açılışını yaptı. Sergideki fotoğraflar hakkında bilgi alan Arınç ve Eker, daha sonra Turgutlu Belediye Başkanı Serhat Orhan'ı makamında ziyaret etti. Turgutlu Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda Arınç ve Eker, Hantepe'de 2010 yılının Temmuz ayında şehit olan Uzman Onbaşı Samet Yılmaz'ın annesi Hatice, babası Selahattin Yılmaz ve ağabeyi Sedat Yılmaz ile bir araya geldi. Şehidin ailesi iki bakana çiçek verdi. Belediye Başkanı Serhat Orhan, Samet Yılmaz'ın ağabeyinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığında işe yerleştirildiğini, aile için de 2 katlı ev yapıldığını ifade etti. Şehidin ağabeyi Sedat Yılmaz, yaptığı konuşmada, ''Bu acıya diğer vatan evlatları dahil olmasın, bizim çektiğimiz acının araştırılmasını istiyoruz. 3 generalin terfi etmesini istemiyorum'' dedi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç da şunları söyledi: ''Çok değerli evladımız Samet kardeşimiz, 6 ay kadar önce hunhar bir şekilde arkadaşlarıyla hayata veda etti. Acılarını tazelemek istemiyorum. Resmi erkan da elinden gelen desteği verdi. Ben konuyla ilgili belediye başkanından bilgi alıyorum, aile ihtiyaçları konusuna neler yapılabileceğini görüşüyorum. Çok şükür kardeşi bir işe yerleşti. Belediye meclisinde alınan kararla ev yapılıyor. Samet'in şehitler kervanına katılması hepimizi üzdü. Biz şehidimizin ailesine karşı görevimizi yerine getiriyoruz. Devletimizin, hükümetimizin bu konuda gayretli olduğunu biliyorum. O olayla ilgili pek çok şey yazıldı, çizildi. Bu konuda Genelkurmay Başkanlığı da inceleme yapıldığını söyledi. En az aile kadar bu konunun takipçisiyiz. Samet ve Samet gibi kardeşlerimizin kanı yerde kalmayacak. Milletimize huzur içinde yaşamayı nasip etsin.''