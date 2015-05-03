Arınç'tan AKP'ye Galatasaray benzetmesi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, AKP'nin 7 Haziran'da 4'üncü yıldızı takacağını belirterek, "Üç genel seçimin galibiyiz. Altın kemer bizde. Şimdi 4'üncü yıldızı takacağız. Galatasaray takar da biz takamaz mıyız" dedi.

Arınç Manisa'daki 2 günlük çalışma programı kapsamında Köprübaşı İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı.

Galatasaray takarda biz takamaz mıyız

AKP'nin 13 yıllık iktidarı döneminde her seçimden başarı ile çıktığını söyleyip, "Her girdiğimiz seçimden başarıyla çıkıyoruz" diyen Arınç, "Arada bir Kırkpınar'a da giden var mıdır? Sanki var gibi hatırlıyorum ben. 3 defa başpehlivan olursan altın kemeri alırsınız kardeşim. 3 tane başpehlivanlık kazandık. 2002-2007-2011'de altın kemer bizde. 7 Haziran'da şimdi dördüncü yıldızı takacağız. Galatasaray takar da biz takamaz mıyız? Beşiktaş 'ta takar, Fenerbahçe'de takar. 7 Haziran'da tekrar daha güçlü olarak iktidara geleceğiz" dedi.

Muhalefete köprübaşından yüklendi

DHA'dan İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Arınç, konuşmasının geri kalan kısmında muhalefet partilerine önümüzdeki genel seçim üzerinden yüklenerek, "Ak Parti gidebilir, ama Ak Parti'den daha iyileri gelmesi şartıyla. Siyaset böyledir. Ben geleceğim tek başına iktidar olacağım. Ak Parti'den daha iyisini yapacağım diyen bir baba yiğit varsa hadi yolun açık olsun deriz. Mevcut 3 partiye soruyorsun. Bir tanesi 'Ben kritik bir noktadayım. Yüzde 10'u aşar mıyım, aşamaz mıyım bilmiyorum' diyor. Neredeyse Apo karar verecek aşıp aşmayacaklarına. Bir tanesi 'Bana yüzde 15-20 yeter. En yüksek oyum bu' diyor. Öbürü yüzde 35 tutturmuş. Hayatta hiç göremediği bir rakam. Yüzde 30'la, yüzde 20 ile yüzde 10 ile hiçbir parti tek başına iktidar olamaz. Bunların niyeti şu; Ak Parti gitsin. Biz üçümüz gelelim. Koalisyon yapalım. Ne varsa hazinede bitirelim tüketelim. Memlekette bir şey bırakmayalım. Bu kadar önemli bizim bu önümüzdeki seçim. Bu kadar önemli seçimde bizim de istikrarın devamı için elinden gelen gayreti göstermemiz lazım" dedi.