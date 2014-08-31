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Politika

Arınç'tan AKP'lilere: Farz edin ki liderimiz öldü...

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 'yeni yetme' tartışması ile aralarının bozuk olduğu iddia edilen Yalçın Akdoğan'ın bir sözüne atıf yaptı

31 Ağustos 2014 20:03

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP'ye veda ederek Köşk'e çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ardından parti dağılacak endişesi taşıyan AKP'lilere "Cumhurbaşkanımız, “farz edin ki liderimiz öldü desinler” demişti. Siz de öyle farz edin" dedi.

Arınç, Merinos Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen AKP Bursa 34. İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Arınç'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Birisi bir şey yazdı belki de bizi kastetti. “Bizim kimseye diyet borcumuz yok” diye yazdı.

Bizim de kimseye bir diyet borcumuz yok. Bizim Allah’a, ‘şükür’ borcumuz var.

Fani şahıslara diyet borcumuz yok bizim. Ama millete karşı bir teşekkür borcumuz var.

Bu millet hiç denemeden bizi seçti. Bizim arkamızda durdu.
Biz kişiler üzerine inşa etmiyoruz.

 

'Allah gecinden versin...'

 

Cumhurbaşkanımız, “farz edin ki liderimiz öldü desinler” demişti. Siz de öyle farz edin.

Allah gecinden versin ama takdiri ilahi bir gün geçekleşecek.
İnsanları teskin etmemiz lazım. O yüzden bu dava kimseye diyet borcu taşımaz. Ben dahil.

 

"Akdoğan, 'diyet borcumuz yok' yazmıştı"

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık döneminde danışmanlığını yapan ve son kabinde değişikliği ile Bakan olan Yalçın Akdoğan geçtiğimiz günlerde yazdığı köşe yazısında, "Erdoğan'a ve bu ideale karşı olan kimse biz ona karşı oluruz. Bu hareketin kimseye bir diyet borcu veya açık hesabı bulunmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı

 

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