Arınç'tan AKP'li vekile ağır sözler: Ağaç mısın, ot musun, taş mısın be adam; yüzün hiç kızarmıyor mu!

AKP kurucularından, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki "hak ihlali" kararını önce "sevinçle karşıladıklarını" söyleyen, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Karara uymuyorum" açıklaması üzerine AYM’yi "yetki gaspı yapmakla" suçlayan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan‘ı ağır ifadelerle eleştirdi. "AYM’nin kararıyla genç siyasetçilerin bazıları hiç yüzleri kızarmadan hata yapıyorlar" diyen Arınç, "Vicdanını satmışsan, aldığın para karşısında birinin meddahlığını yapıyorsan bu alçaklıktır. Sen ağaç mısın, ot musun, taş mısın be adam. Fikrini söyle" ifadesini kullandı.

"AYM kararları, isteyenin de, istemeyenin de kabul edeceği kararlardır" diyen Arınç, Erdoğan'ın "anayasaya sadakat" yeminini hatırlatarak, "Kendisi bu anayasaya göre Cumhurbaşkanı seçildi. 'Ben farklı bir Cumhurbaşkanı olacağım' deyip, Meclis'e farklı bir ant içmedi. Biz de o zaman ayakta alkışladık. O zaman ben bu anayasayı tanımıyorum demesi lazımdı" görüşünü dile getirdi.

Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen "Dünden Bugüne Türk Siyaseti" konulu konferansta değerlendirmelerde bulunan Arınç'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Sen ağaç mısın, ot musun, taş mısın be adam"

"AYM’nin kararıyla genç siyasetçilerin bazıları hiç yüzleri kızarmadan hata yapıyorlar. Bazı hakikatleri siz mecburen doğrulamak zorundasınız. AYM kararı gelince açıklama yapıyor, ardından Cumhurbaşkanı açıklama yapınca birisinin hoşuna gitmek için hemen kararını değiştiriyor. Troller de böyle. Vicdanını satmışsan, aldığın para karşısında birinin meddahlığını yapıyorsan bu alçaklıktır. Fikrini söyle beğenen beğensin, beğenmeyen beğenmesin. Sen ağaç mısın, ot musun, taş mısın be adam. Fikrini söyle. Bu ne hukukçulukla bağdaşır ne de insanlıkla. Burada benim taraf seçme konusunda hiçbir sıkıntım yok.”

Arınç: Bülent Turan'ı hedef almadım

Arınç daha sonra yaptığı açıklamada konuşmasında Turan'ı hedef almadığını söyledi ve "Kullandığım ifadelerde doğrudan Sn. Bülent Turan'ı hedef almadığım açıkça görülecektir" dedi.

Arınç'ın açıklaması şöyle: