-ARINÇ'TAN "KİRALIK EV" UYARISI TBMM (A.A) - 15.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 6 bin lira maaş alan RTÜK üyelerinin 3 bin 500 liralık kiralık evde oturmalarının doğru olmadığını söyledi. ''Temel yasa'' olarak görüşülen ''RTÜK Tasarısı''nın maddeleri üzerinde verdikleri önergeler nedeniyle söz alan CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, RTÜK üyelerine 4 bin lira kira yardımında bulunulmasını eleştirerek, bunun değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ise TRT'nin iktidarın ideolojik propaganda, RTÜK'ün ise muhalefetin sesini kısma aracı haline geldiğini öne sürdü. Köktürk, eleştirel yayın yapan yayın kuruluşlarına ceza üstüne ceza yağdırıldığını savundu. Arınç, tasarının kabulünden ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, tasarının görüşülmesi sırasında yapıcı bir anlayışla çalışan milletvekillerine teşekkür etti. Arınç, tasarının kabulünün AB'ye üyelik sürecinde önemli bir adım olduğunu ifade etti. Dibek'in konuşmasına da değinen Arınç, Dibek'in herkes için çok önemli bir konuya değindiğini ifade etti. RTÜK'te yıpranmışlığın önüne geçilmesini isteyen Arınç, ''Etik açıdan yanlışlıklar varsa bunları süratle düzeltmeleri lazım ve üst kurulun çok süratli kararlar alarak iyi bir yapılanmaya kavuşması lazım'' dedi. Arınç, şöyle devam etti: ''Sayın Dibek'in söylediği gibi bir yanlış varsa üst kurulun belli üyelerini değil tümünü ilgilendiren, tüm üyelerin iş birliğiyle alınmış bir karardır. Üst kurul üyeleri için Başbakanlıktan alınan izinle 2006 yılında 3 bin 500 lirayı geçmemek üzere konut kiralanması yapılmıştır. Benim dönemim değil. Üst kurul üyelerinin tamamı için konut kiralanması söz konusu olmamıştır. 7 arkadaşımız kiralanan konutlardan istifade ediyor. Kim bin 500'lük konutta, kim 3 bin 500'lük konutta oturuyor, bunların isimlerini söylemek istemiyorum ama arkadaşımız emin olsun ki bu üyeler partilerin kontenjanlarından seçilmektedir. Şu anda da üç partinin kontenjanından seçilen üyeler bulunuyor. Dolayısıyla Sayın Dibek, sadece belli bir partiyi kastetmişse ki zannetmiyorum, böyle bir şey gerçek değildir. Üst kurul üyeleri, parti kontenjanlarından seçilmeleri fark etmeksizin bu kiralanan konutlardan yararlanmaktadırlar. Bu konu Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na da intikal ettirilmiştir. Etik kurul yaptığı inceleme sonucunda bu işin usulüne uygun olduğu konusunda karar vermiş ve itirazı reddetmiştir. Ancak etik kurulun kararına rağmen bu tür kiralamanın doğru olmadığı kanaatindeyim.'' RTÜK Başkanı ve üyelerden bu konuyu dikkate almaları ricasında bulunan Arınç, ''Bu üyeler 6 bin lira maaş alıyor, 3 bin 500 liralık kiralık bir evde oturmaları doğru da değil mümkün de değil. Bu maaşları ilave olarak düşünülmüşse o zaman bunun yanında kiralama verilmemesi lazım. Her şeyimiz açık, dürüst, ahlaki olmalı'' dedi. Siyasetçilerin bunun acısını çekmiş insanlar olduğunu ifade eden Arınç, milletvekillerinin lojmanlarını terk ettiğini anımsattı. Kararın halkla birlikte olunması için alındığını vurgulayan Arınç, ancak bürokrasinin kullandığı lojmanları terk etmediğini söyledi. Meclis başkanlığı yaptığı dönemde milletvekilleri için TOKİ'nin konut yapması girişiminde bulunduğunu, ''ancak başlarına üşüştüğünü'' ifade eden Arınç, ''Ulufe istemiyorduk, parasını verip alacaktık. Bu başımıza yıkıldığı anda herkes dilekçesini çekmeye başladı. Biz siyasetçiler kendi meselelerimize sahip çıkmayız. Birbirimizin ayaklarına kurşun sıkmaktan hoşlanırız'' dedi. -''SİYASETÇİLER BİRBİRİNE SAHİP ÇIKSIN''- Milletvekilleri için yapamadığını meclis personeli için yaptığını ve Gölbaşı Örencik'te TOKİ'nin muazzam bir mahalle oluşturduğunu ifade eden Arınç, milletvekillerinin Köksal Toptan'ın meclis başkanlığı döneminde Yenimahalle'de yaptırılan konutları piyasasından daha yüksek fiyata aldıklarını kaydetti. Arınç, ''Parlamentoya geldiğimden bu yana milletvekillerinin maaşı, lojmanı, dokunulmazlığı konuşulur. Lojman gitti, sıra maaşa geldi. O günden beri maaş skalasında 32. sırada olan bir üst kurul üyesinin ayrıcalıklarının onda birine sahip olmayan bir milletvekili olarak çalışıyoruz. Milletvekilleri olarak genç yaşta parlamentoya girip seçilemedikten sonra bir avukat yazıhanesinde evrak götürüp getirerek haftalığını çıkarmaya çalışan arkadaşlarımız varken biz bunlarla ilgili düzenleme yapamıyoruz. Ne olur birbirimize sahip çıkalım. Siyasetçilerin birbirlerine sahip çıkması lazım. Birbirimizi yıpratarak, örseleyerek bir yere varamayız'' dedi. Bülent Arınç, kitabı dolasıyla Atina Barosu tarafından ödüle layık görülen CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol'u kutladı. Arınç'ın konuşmasından sonra, oturumu yöneten Başkanvekili Güldal Mumcu, yarın saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.