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Arınç'ın eski ortağı gözaltında iddiası

Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı

26 Nisan 2017 11:27

Manisa merkezli 3 ilde, 'FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik dün düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Manisa Barosu'na kayıtlı avukatlardan B.Y.'nin Bülent Arınç'ın eski ortağı olduğu iddia edildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda yürütülen 'FETÖ/PDY' soruşturmasında, örgütün avukat yapılanmasına yönelik, Manisa merkezli İzmir ve Ankara'da önceden belirlenen adreslere dün sabah, eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, 'FETÖ/PDY' içinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen avukatlar H.İ., K.Ç., B.Y., M.B., M.K., İ.K., K.C. ve M.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan avukatlardan B.Y.'nin, Bülent Arınç'ın milletvekili seçilmeden önce ortağı olduğu öne sürüldü.

Ayrıca, FETÖ/PDY'ye yönelik bir başka operasyonda Kula ve Akhisar ilçelerinde 2 kişinin gözaltına alındığı da belirtildi.

Önceki operasyona 13 tutuklama

Öte yandan, geçen 14 Nisan'da Manisa il merkezi ile Alaşehir, Turgutlu ve Akhisar ilçelerindeki FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişi, ifadelerinin tamamlanmasının ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanarak, Manisa T Tipi Cezaevi'ne konuldu. 11 şüpheli ise, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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