AKP Genel Başkan Yardımcısı Aktay: AB'nin kılavuzu ya FETÖ ya PKK

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Türkiye'ye yönelik "siyasi denetim" kararına ilişkin, "AB, Türkiye demokrasisinin bütün düşmanlarıyla dayanışma içinde ama Türkiye demokrasisi ile dayanışma içinde değil. AB'nin şu anda kılavuzu ya Fetullahçı Terör Örgütü ya PKK terör örgütü. PKK terör örgütünden danışmanlık ve akıl almakta olan bir Avrupa'nın şu andan itibaren Türkiye'ye verebileceği bir akıl yok" dedi.

Aktay, AKPM'nin aldığı kararın "Avrupa açısından talihsiz bir karar olduğunu" savunarak, "Avrupa, Türkiye karşıtlığı konusunda kendini aşan noktalara gidiyor. Avrupa şu anda kendine zarar veriyor. Avrupa Birliği'nin en büyük cazibelerinden biri, Türkiye'nin üyelik adayı olması, birliğe üye olma ihtimaliydi" diye konuştu.

“AB'nin kılavuzu ya FETÖ ya PKK”

Yasin Aktay, AB'nin "Türkiye demokrasisinin bütün düşmanlarıyla dayanışma içinde olduğunu", "ancak Türkiye demokrasisi ile dayanışma içinde olmadığını" öne sürerek, "AB'nin şu anda kılavuzu ya Fetullahçı Terör Örgütü ya PKK terör örgütü. PKK terör örgütünden danışmanlık ve akıl almakta olan bir Avrupa'nın şu andan itibaren Türkiye'ye verebileceği bir akıl yok. Esas Türkiye şu anda Avrupa Birliği'nin demokrasi ve siyasetini değerlendirme konumuna sahip" ifadesini kullandı.

Alınan kararın "Avrupa Birliği'nin çöküşünü önlenemez hale getireceğini" iddia eden Aktay, "Türkiye'nin bu karardan zarar görmediğinin söylenemeyeceğini ancak daha büyük zararı Avrupa'nın göreceğini" savundu.