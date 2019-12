-ARINÇ: HESABI SORULACAKTIR İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, uğradığı silahlı saldırıda ağır şekilde yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'i, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ortamında ziyaret etti. Arınç, ''Göreceksiniz birkaç gün sonra bu alçaklığı yapanların hepsi yakalanacaktır Önce bir iyileşsin. İnşallah sonra da bunu yapanlara hesabı sorulacaktır'' dedi. Arınç, silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak üzere Maslak Acıbadem Hastanesine geldi. Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Arınç, Tatlıses'in durumuyla ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldığını, sağlık durumunun düne göre bugün daha iyi olduğunu ve olumlu gelişmelerin devam ettiğini söylediklerini kaydetti. Tatlıses'i yoğun bakımda da ziyaret ettiğini belirten Arınç, ''Tabii uyuyordu, uyandırılmamasını rica ettim. Dış görünüşüyle, bildiğimiz Tatlıses'ti. Allah selamet versin. Allah en kısa zamanda şifa versin. Gözlerimle de gördüm ki, nabzı ve nefes alışverişleriyle genel durum itibariyle maşallah güzel. Bundan ayrıca memnunum. Ailesini, çocuklarını, sevenlerini ziyaret ettim. Onlara da geçmiş olsun dileklerimi ilettim'' diye konuştu. Tatlıses'in bir halk kahramanı olduğunu vurgulayan Arınç, şunları kaydetti: ''O halkını çok seviyordu. Halkı da onu çok seviyor. Bu sadece Şanlıurfa'ya mahsus değil. Türkiye'nin her yerinde, hatta yurt dışında İbrahim Tatlıses'e çok büyük bir sevgi var. Herkes dua ediyor onun en kısa zamanda sağlığına tekrar kavuşması için. Biz de dua ediyoruz.'' Arınç, Tatlıses'i bir şarkıcı, türkücü ve ses sanatçısı olarak bildiğini, ancak meclis başkanı olduğu dönemde kendisiyle yakın teması olduğunu belirtti. Meclisin açılışının 85. yıl dönümünde Türkiye'nin her yerinde konserler, halk yürüyüşleri yapıldığını anlatan Arınç, Tatlıses'e ''Konserlere gelir misin?'' diye teklifte bulunduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: ''(Meclisim isterse her yere koşarım) dedi. Meclise çok büyük bir sevgisi vardı. Biz en büyük konserimizi, Ankara'da meclisin bahçesinde verdik 2005'in nisan ayında. Muhteşem bir konser oldu. Bir sözünü hiç unutamam. Dedi ki, (Yaradana kurban olayım. Allah bana bu güzel milletin meclisinde kara üzüm habbesini söyletti.) O günü hiç unutamam.'' Tatlıses'in kardeşlik, dostluk ve barıştan yana bir insan olduğunu dile getiren Arınç, demokratik açılım ile milli birlik ve kardeşlik projesinde de en büyük desteği Tatlıses'in verdiğini vurguladı. Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sayın Başbakanımızın sanatçılarla yaptığı toplantıda da özel görüşmelerimizde de (Türkiye'de artık akan kanlar dursun, kardeşlik olsun, milli birliğimiz, bütünlüğümüz pekişsin) diye çalışıyor ve dua ediyordu. Dolayısıyla, elbette sanatçılığında bir numaradır. Ayrıca, çok büyük bir insan ve milletimizin asil bir evladıydı. Böylesine aşağılık bir komploya uğramış olması hepimizi üzmüştür.''