-ARINÇ: ''GAZETECİLER HABERLERİNDEN MAHKUM OLMAMALI'' İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, basın mensuplarının yaptıkları haberlerden, yazdıkları yazılardan suçlanmamaları gerektiğini belirterek, ''Çünkü basının özgürlüğü aynı zamanda demokrasinin gücü, halkımızın gücüdür'' dedi. Gözaltına alınan gazeteciler arasında sadece Nedim Şener'i tanıdığını ve kendisini başarılı bir gazeteci olarak bildiğini belirten Arınç, geçen yıl aldığı uluslararası bir başarı ödülü dolayısıyla da arayıp tebrik ettiğini aktardı. Şener'in araştırmacı gazetecilik konusunda, yetkin bir insan olduğunu ifade eden Bülent Arınç, şunları söyledi: ''Ama bu söylediklerim bir gazeteci olan Şener hakkındaki kanaatlerimdir. Eğer başka suçlarla ilgili ve ilintili olarak haklarında bir soruşturma yapılıyorsa, ben de herkes gibi soruşturmanın bir an önce sonuçlanmasını ve nihayetinde bu arkadaşlarımızın serbest kalmasını, hatta dava açılacaksa beraat etmelerini arzu ederim. Haklarındaki deliller eğer aleyhlerinde güçlü bir şekilde mevcutsa, bunun da yargı süreci sonunda ortaya konulacağından emin oluruz. Basın mensuplarının gazetecilik fiilinden dolayı, ifade özgürlüğü içerisinde sonuna kadar hak sahibi olduklarına inanırım. Yani gazeteciler, yazdıklarından, çizdiklerinden, haberlerinden dolayı suçlanmamalılar, haklarında dava açılmamalı, mahkum olmamalılar. Çünkü basının özgürlüğü aynı zamanda demokrasinin gücü, halkımızın gücüdür. Ama basın kartı sahibi olup da meslek olarak gazetecilik yaptığını bildiğimiz insanlar, eğer Türk Ceza Kanunu'nda suç sayılan fiillerden birini işlemişlerse o takdirde hiçbirimizin zırhı yoktur. Herkes yargılanabilir, hakkındaki ithamlar bir soruşturma sürecine bağlanabilir.'' Arınç, şu anda haklarında dava açılan pek çok basın mensubunun olduğunu ve cezaevinde de birkaç basın mensubunun bulunduğunu belirtti. -''YAZDIKLARINDAN DOLAYI CEZA ALMAYACAKLAR''- Adalet Bakanlığı ile birlikte bir tasarı hazırladıklarını, tasarının bugünlerde meclise geleceğini kaydeden Bülent Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Seçim kararı alınmış olmasına rağmen, Meclisin açık bulunduğu bu süreç içerisinde Türk Ceza Kanunu'nun 4 maddesinde iyileştirme yapan bir tasarıyı bugünlerde Meclise sevk etmek üzereyiz. İnanıyorum ki bu yasa değişikliği yapıldıktan sonra, gazeteci arkadaşlarımız, sadece gazetecilikten dolayı, basın mensubu olmaktan dolayı, kolaylıkla suçlanmayacak ve yazdıklarından dolayı ceza almayacaklar. Ama adi suçlar, siyasi suçlar, terörlü bağlantılı suçlar her zaman soruşturmalı. Haklarındaki delillere göre de karar verilmelidir. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, bir an evvel yargı sürecinin süratle sonuçlanmasını bekliyoruz.''