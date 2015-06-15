Arınç, 'hükümetten istifasını Gül önledi' iddiasına ne yanıt verdi?

Seçimlerin ardından düzenlenen ilk Bakanlar Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Suriye sınırında son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak “YPG’nin Arap ve Türkmenlere yönelik göç dalgası arzusu var” dedi. Arınç, "Son göç dalgasıyla AFAD rakamlarına göre 18 bin Suriyeli ülkemize sığındı" diye konuştu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever’in “Abdullah Gül ile 12 yıl” kitabında “Kızlı erkekli ev tartışmasının ardından istifa kararı alan Arınç’ı Gül telefonla arayarak ikna etti” iddiasının sorulması üzerine Arınç, “Bugün gündemimizde yoktu. Kitabı okumam mümkün değil. Bugün çıkmış olmalı. Taraflara sormak gerekir. Bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Her fırsat bulduğumda onu ziyaret etmek isterim” dedi.

7 Haziran seçimlerinin ardından düzenlenen ilk Bakanlar Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından konuşan Başbakan Yardımcısı Arınç'ın konuşması özetle şöyle:

Önemli bir konuyu öncelikle görüştük. Suriye sınırındaki son gelişmelerle ilgili sunum yapıldı. Bunun askeri yönünden açıklaması Genelkurmay Başkanımızın, Kara Kuvvetleri Komutanımızın, Haraket Başkanımızın, bir sunum olarak gerçekleştirildi.

İkinci konumuz seçim sonrası güvenlik değerlendirmesiydi. Bir diğer konumuz seçim sonrasında ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesiydi.

TMO buğday alım fiyatları

Bu yıl için Anadolu kırmızı sert buğdayının alım fiyatı ton başına 862 TL. Diğer desteklerle beraber çifçimizin eline ton başına 989 TL geçecek.

Suriye'den Türkiye'ye göç

Alınan önlemler var, icra edilen faaliyetler var. Son gelişme bildiğiniz gibi PYD, YPG ve diğer bazı unsurların bölgedeki Arap ve Türkmenlere yönelik bir göç dalgası meydan getirme arzusu var. Kısmen DAEŞ işin içine giriyor.

Suriye'de kaos ortamı var, trajedi yaşanıyor. Bu kaosun sebebi Suriye'deki eli kanlı yönetim.

Olası bir göç dalgası durumunda sınır güvenliği için askeri tedbirler masaya yatırıldı.

Eğit donat konusunda işbirliği söz konusu ancak bunun ne denli sorunun çözümüne katkı sağladığı ortada.

BM'ye durumu anlatan kapsamlı bir mektup yazıldı.

Yardım isteyenlere kapılarımızı kapatamayız. Türkiye 5 yıldan beri bu insanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Türkiye'de 1 milyon 600 bin Suriyeli sığınmacı var. Son rakamı bilmiyorum.

Son birkaç günde 16-17 bin kişiyi kabul ettik.

Koalisyon senaryoları

Başbakan, kırmızı çizgiler taşımayan açıklamalar yaptı. Başbakanımızın açıklamalarına ilave edilecek bir husus yoktur.

Partilerin genel başkanlarının yaptığı açıklamalara itibar ederiz.

Başbakanımız AK Parti Genel Başkanı olarak öteki partilerin genel başkanları ile samimi, dürüst görüşmeler yapacak.

Siyasetçilerde onunla, bununla beraber olmam anlayışı doğru bir anlayış değildir. "Benim kırmızı çizgilerim var" denilmesi asla doğru değildir.

(Kılıçdaroğlu'nun açıklaması) Ben dikkatle açıklamasını okudum, siyasi değerlendirmeler yapıyor, bunların hepsine saygı duyabiliriz. Ama çok büyük bir eksiklik tespit ettim. Bir ana muhalefet partisi lideri böyle kapsamlı bir konuşma yaptığı zaman nasıl oluyor da çözüm süreciyle ilgili bir cümleyi sarf etmiyor.

Herhangi bir partiyle temas oldu mu?

AK Parti, CHP diğer partiler arasında bir görüşme olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayın Baykal ile görüşmesi herkes tarafında biliniyor.

'Abdullah Gül ile 12 yıl' kitabı

Bugün gündemimizde yoktu. Kitabı okumam mümkün değil. Bugün çıkmış olmalı. Taraflara sormak gerekir. Bu konuda bir şey söylemeyeceğim.

Her fırsat bulduğumda onu ziyaret etmek isterim.