IŞİD militanları sınırda bekleyen Suriyelilerin Türkiye'ye geçişini engelledi, asker müdahale etti

Suriye'nin Telabyad kentinden kaçan binlerce Suriyeli için Türkiye sınır kapısını açtı. Aileler sınırdan girmeye çalışırken IŞİD kararını değiştirdi ve Suriyelileri durdurdu. Bölgede güvenlik güçleri, duruma hemen müdahale etti.

Kent yöneticilerinin askeri yetkililer ile yaptığı ortak toplantıda, sınırın diğer tarafına ilişkin son durumun ele alındığı ve birkaç kilometre yakından atılan top ve havan mermisi atışlarının Telabyad’daki sivilleri tehdit eder boyuta ulaştığı değerlendirmesi yapıldı. Varılan ortak kanaatin Ankara’ya iletildiği ve binlerce Suriyelinin hayati risk altında olduğuna dair görüşün ardından sığınmacıların Türkiye’ye alınmasına karar verildi.



Bu gelişmeni ardından sınır hattında hazırlıklara başlandı ve gün içerisinde sınır hattında bekleyen ve şu an için sayılarının 3 ile 5 bin arasında olduğu kaydedilen Suriyeliler, Akçakale Sınır Kapısı’ndaki Gümrük sahasında detaylı aramadan geçirilerek Türkiye’ye alınmaya başladı.



Daha sonra üç yada dört aile sınırdan girdi. Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra gıda takviyesi yapıldı. Ancak geçişler IŞİD'in Tel Abyad'ın batısında sınır kapısını kapamasıyla bir anda kesildi.



Yüzlerce Suriyeli, bu kez doğu tarafına, Akçakale Sınır Kapısı'nın doğusuna gelmeye başladılar.