Arınç: Yılda 500 eser restore ediliyor

T24 -

Arınç, Fatih'te restore edilen Yavuz Sultan Selim Camisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 16. yüzyılın başından bugüne kadar 500 yıldan fazla dimdik ayakta duran, milyonlarca insanın ibadet yeri olmuş, rahmete kavuşanıyla, yaşayanıyla güzel insanların ibadet ihtiyacını gidermiş Yavuz Sultan Selim Camisi'nin ihtişamı karşısında Allah'a şükrettiğini dile getirdi.Yavuz Sultan Selim Camisi'nin 20 milyon civarında para harcanarak yeniden ayağa kalktığını belirten Arınç, bunun gibi bir çok eserin tamir edildiğini ifade etti.Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'da nice camiler, külliyeler, aşevleri, kütüphanelerin bulunduğunu, bir vakıf medeniyetinin yaşandığını söyleyen Arınç, şunları kaydetti:''Yavuz Sultan Selim Camisi, elbette asırların getirdiği yıpranmışlık içindeydi. İhmal edilen hizmetler olmuştu, yıpranmalar vardı. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, 3 yıl içinde bu eseri tekrar restore etti ve ilk günkü ihtişamına kavuşturdu.''