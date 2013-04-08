Bülent Arınç: Yargı Silivri'de baskına uğramıştır



Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Silivri'deki "Ergenekon" davasında mahkeme içinde ve dışındaki olaylara ilişkin, "Maalesef yargı bugün baskına uğramıştır" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, açıklamada şunları söyledi:

- Silivri’de üzücü olaylar yaşandı. Buna neden olan milletvekillerini kınıyorum.

- Mahkemelerin basılması hakimlerin tehdit edilmesine ilk kez rastlandı.

- CHP’liler özellikle Muharrem İnce örgüt elebaşı gibi davranmıştır.

- Bu yaşananların siyasi açıdan CHP’ye getirisi değil götürüsü olacaktır.

- Yargı baskına uğradı mahkeme ertelenmek zorunda kaldı.

Çocuklar 23 Nisna'da yine devlet büyüklerinin koltuğuna oturacak

- Geçtiğimiz yıllardaki uygulama bu yıl 23 Nisan’da da devam edecektir. Devam etmesinin uygun görülmüştür.

Başbakan'ın sağlığı

- Yine bir soğuk algınlığı var gibi görülüyor. Günde 3 defa soğukta rüzgarda halkla beraber olursanız bu sağlık, bir süre sonra bazı sorunlar çıkarabiliyor.

- Dilerim en azından seyahat süresi boyunca dinlenme fırsatı bulabilir.