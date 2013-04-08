Ergenekon davası sanıklarına destek için binlerce kişi Silivri'de

Ergenekon Davası'nda savcıların mütalaarını açıklamalarının ardından yapılacak olan ilk duruşmada sanıklara destek olmak amacıyla binlerce kişi Silivri Cezaevi önüne geldi. Duruşuma başlamadan önce mahkeme salonunun önünde toplananlar, kurulan bariyerleri yıkınca polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Biber gazının rüzgarın etkisiyle duruşma salonuna da yayılmasıyla, salonda bulunanlar da gazdan etkilendi. Mahkeme Başkanı Hüseyin Özese yaşanan olaylardan dolayı duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

CHP milletvekilleri Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ve İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de yargılandığı Ergenekon davasının görülmesine Silivri Cezaevi'ndeki Duruşma Salonu'nda devam edildi.

Duruşmaya, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, gazeteci Tuncay Özkan ve emekli Orgeneral Hasan Iğsız’ın da aralarında bulunduğu 50 tutuklu sanık katıldı.



Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara GATA’da tedavigören Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Orgeneral Nusret Taşdeler, emekli tuğgeneraller Veli Küçük ve Levent Ersöz ile İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de aralarında bulunduğu 17 tutuklu sanık ise duruşmaya gelmedi.

Kemal Alemdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da duruşmaya katıldı.

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal’ın da aralarında bulunduğu baro yönetim kurulu üyesi bir grup da duruşmayı avukatların bulunduğu bölümden izledi.

Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Louis Ayala ve eski bakanlardan Yaşar Okuyan da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

İşçi Partisi (İP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başta olmak üzere onlarca sivil toplum kuruluşu Silivri’de buluşma çağrısı yapmıştı. "Ergenekon’dan çıkıyoruz, 8 Nisan’da Silivri’ye gidiyoruz" sloganı ile çağrı yapan İP, 41 ilden kiraladığı otobüslerle vatandaşları Silivri’ye götürdü. İP’lilerin yanı sıra CHP milletvekilleri, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve sanatçılar da duruşma salonunun önüne geldi.

Duruşmayı izlemek üzere aralarında Muharrem İnce, Mahmut Tanal ve Umut Oran'ın bulunduğu çok sayıda CHP milletvekili de cezaevine geldi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, barikatı göstererek "Berlin duvarını görüyorsunuz. Burada adalet olmadığını, hukuk olmadığını 5 yaşındaki çocuk bile biliyor. Şu görüntüye bakın. Ama bu yargıçlar, savcıların çocukları bir gün sokağa çıkamayacak burada. Bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise, "Adalet için buradayız. herkese adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Silivri’de gerginlik

Sanıklara destek olmak amacıyla Silivri’ye akın binlerce kişi yolların kapatılmasından dolayı yaklaşık 2 kilometre yürüyerek mahkeme salonuna ulaştı. Yağmura ve soğuğa aldırış etmeden yürüyen grup üyelerinden bazılarının battaniyelere sarınarak yürüdü.

Sanıklara destek olmak amacıyla Silivri Cezaevi önüne otobüslerle gelen binlerce kişi sabah saatlerinde eyleme başladı. Cezaevinin çevresinde yoğunlaşan kalabalık duruşma salonuna yaklaşmak isteyince, 3 sıra halinde kurulan bariyerlerden 2 sırası yıkıldı.

Bariyerlerin yıkılması üzerine jandarma ve polis ekipleri kalabalığa tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Cezaevi önünde sıkılan gaz, rüzgarın da etkisiyle duruşma salonunun içine kadar girdi. Aralarında avukatların ve sanık yakınlarının da olduğu bazı kişiler fenalaştı.

Mütalaadan sonra ilk duruşma

Savcıların mütalaalarını açıklamalarının ardından yapılacak olan ilk duruşmada sanıkların birinci iddianamedeki sanık sıralamasına göre son savunmalarını yapmaları bekleniyor.

Dışarıda yoklama yapıldı

Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve parti flamalarıyla desteklerini sürdüren yaklaşık 5 bin kişi 10’uncu Yıl Marşı’nı okudu. Mikrofondan sanıkların tek tek ismi anons edilirken topluluk “Burada” diyerek karşılık verdi. Sık sık “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Ya İstiklal Ya Ölüm Tam Bağımsız Türkiye” diye slogan atıldı. Topluluğun bir ara bariyerlere yüklenmesi üzerine mikrofondan, “Arkadaşlar, bariyerleri yıkmak için yüklenmeyin. Hiç kimsenin gücü Türk askeriyle bizi karşı karşıya getirmeye yetmeyecektir. Askerimizle bizi çatıştıramayacaktır. Zaten başta ABD ve AB olmak üzere herkes Türk Ordusu’nun belini kırmak için uğraşıyor. Biz bu ortamda onların karşısında değil yanında yer alacağız” diye anons yapıldı. Bunun üzerine bariyerlere yüklenen kalabalık sakinleşti. “Dağ Başını Duman Almış” marşı ve İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan okuyan kalabalığa sürekli konuşmalar yapıldı.

Salonda tartışmalar yaşandı

Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese ile milletvekilleri ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Atilla Sertel’in de aralarında bulunduğu bazı gazeteciler arasında tartışmalar yaşandı.



Milletvekilleri daha önceden basın mensuplarının kulladığı bölüme geçmek isterken, Başkan Özese, davanın bugünkü oturumunda uygulamanın bu şekilde olduğunu söyledi.



Özese, avukatların bulunduğu bölüm tamamen dolması nedeniyle de, avukatların müdahil vekilleri için ayrılan bölüme geçmelerini istedi.



Ancak, avukatlar diğer bölüme oturmazken, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ”Basın mensupları görevlerini yapamıyor. Önceki uygulamanızı yapınız” dedi.



Atilla Sertel’in de, gazetecilerin salonun dışında kaldığını söylemesi üzerine Başkan Özese, ”Lütfen davada taraf değilsiniz. Müdahale etmeyin” diye uyardı.



Milletvekilleri tarafından sözlü tepkiler gösterilirken, Başkan Özese, izleyicileri ve milletvekilleri sakin olmaları konusunda uyardı.



Avukatların alkışlaması üzeride de Özese, kızarak ”Niye alkışlıyorsunuz” diye tepki gösterdi.



Salondaki sözlü tartışmalar devam ederken Başkan Özese, bugünkü oturumda esas hakkındaki savunmalarının alınmasına geçileceğini, ancak usule ilişkin konuşmak isteyenlere de söz verileceğini belirterek, sanıkların yoklamasına geçti.

Vekiller salondaki bariyere yüklendi

CHP’li vekiller yoklama yapılmasını engellemeye çalışarak ayaklarını yere vurup, alkış tutarak salondaki boş olan yerin açılmasını istediler.



Avukatların yoklaması yapılırken de, milletvekilleri tepkilerine devam ederek, ”Aç burayı” diye bağırdılar. Muharrem İnce, “40 tane milletvekili ayakta duruyor. Burayı boş bırakamazsın. Biz buraya gireriz” diye bağırırken milletvekilleri, salondaki demir bariyerlere yüklenince, salondaki jandarma görevlileri engel oldu.



Vekiller hep birlikte ”Adalet istiyoruz” diye bağırırken, izleyiciler de alkışladı.



Salondaki karmaşa üzerine yoklamayı tamamlayamayan mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.



Bu arada Balbay da, izleyicilere dönerek mütalaayı eleştirdi. Balbay, basın mensupları ve milletvekillerinin salonda boş olan bölüme alınmamasının hukuksuzluk olduğunu söyledi. Muharrem İnce de, Balbay’a ”Abdullah Öcalan’ın yakını olduğumuzu söyleyince bizi belki alırlar” dedi.



Öte yandan binanın dışında sıkılan biber gazı da rüzgar üzerine duruşma salonuna doldu. Salonda bulunanlar bir süre ayrılamazken, binanın içi tamamen gazla doldu.

64 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istendi

13 Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4,5 yıldır devam eden Ergenekon davasının 18 Mart 2013’de görülen 281’inci oturumunda 278 sanık hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcıları 2271 sayfalık mütalaada Ergenekon isimli terör örgütünün varlığı sabit olduğunu öne sürdüler. Cumhuriyet Savcıları Murat Dalkuş, Nihat Taşkın ve Mehmet Ali Pekgüzel’in hazırladığı mütalaada Haberal, Balbay, Perinçek, Başbuğ’un da arasında bulunduğu 64 sanığın hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.