-ARINÇ: TOPTAN TÜFEKTEN KORKMAYIZ İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''tehdit kokan'' konuşmasına üzüldüğünü belirterek, ''Biz ne bu konuşmalardan korkarız ne toptan ne de tüfekten korkarız'' dedi. Bakan Arınç, İhracatçı ve İthalatçı İşadamları Derneğinin (İHSANDER) Radisson Otel'deki 3. Olağan Genel Kurulunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''AYİM'in, açığa alınan üç generalle ilgili kararının ardından muhalefet partisi liderlerinden şahsınıza yönelik birtakım eleştiriler geldi. Kılıçdaroğlu, yargıdan özür dilemeniz gerektiğini, Bahçeli ise sert bir ifade kullanarak, kararın tehditle alınmış olduğundan endişe duyduğunu söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Arınç, şöyle konuştu: ''AYİM, dün verdiği kararla üç generalin yürütmeyi durdurma talebini oy çokluğuyla reddetti. Bu karar üzerine bazı yorumlar yapıldı. Daha önce AYİM ve yargıdaki düalizm, ikililik üzerine söylediğim sözler anlaşılmamış, bundan üzüntü duydum. İki siyasi partinin genel başkanının benim sözlerimi iyi tahlil etmesi ve bu konudaki tavırlarını ortaya koyması beklenirdi. Ben mahkemenin hakimleriyle ilgili bir söz söylemedim. Dedim ki 'Demokratik ve çağdaş ülkelerde ve tüm Avrupa Birliğinde iki tip yargı olmaz'. Yani askeri mahkeme-sivil mahkeme, askeri Yargıtay-sivil Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi-sivil Danıştay... Yargıda iki başlılık artık pek çok ülkede düşünülmeyen konular haline geldi.'' -YARGIDA TEKLİĞİN ÖNEMİ- Arınç, daha çağdaş, daha sivil, daha demokratik bir anayasa yapılabilmesi için yargıda tekliğe gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, yargının bağımsızlığı ne kadar önemliyse tek yargının olmasının da o kadar önemli olduğunu vurguladı. Bülent Arınç, şöyle devam etti: ''Burada hakimlerin nasıl bir karar vereceğini, hangi hakimin ne şekilde davranacağını hiçbirimiz test edemeyiz. Ben bu meseleye prensip ve usul açısından bakıyorum. Bu, benim geçmişten bu yana muhafaza ettiğim bir düşüncedir. Son 26 maddelik anayasa değişikliğinde önemli maddelerden birisi de askeri yargı-sivil yargı ayrımının artık net hale getirilmesidir. Çünkü Türkiye'de özellikle son 3-4 yıl içinde yapılan operasyonlarla hangi suça hangi mahkemenin bakması gerektiği konusunda zihinlerde bir bulanıklık meydana geldi. 'Darbe suçuna bile askeri mahkeme bakabilir mi?' tartışması yapıldı. Bizim anayasa değişiklikleri içine koyduğumuz sivil yargıyı önceleyen anlayış, bizde geçmişten bu yana taşıdığımız bir anlayıştır. Görüyorum ki Bahçeli de Kılıçdaroğlu da yargıdaki bu iki başlılığı çok olağan ve doğru görüyorlar. Bunun değişmemesini istiyorlar. Bu bir zihniyet meselesidir. Onlar böyle istiyorsa ben böyle düşünmüyorum. Ben yargıda teklik ilkesine inanıyorum. Bunun daha demokratik, insan hakları açısından, mahkemelerin, yargının bağımsızlığı açısından daha önemli olduğunu düşünüyorum.'' -BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''tehdit kokan'' konuşmasına üzüldüğünü belirten Arınç, kendisinin Bahçeli'ye, hem şahsi bakımdan hem de temsil ettiği parti bakımından olumlu yaklaşan bir insan olduğunu kaydetti. Arınç, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bahçeli'nin, benim ismimi olağan birisi gibi veya sokaktan geçen bir yurttaşımız gibi telaffuz etmesi bir nezaketsizlik olmakla birlikte, arkasından söyledikleri sözler bizi korkutmak istediğini gösteriyor. Biz ne bu konuşmalardan korkarız ne toptan ne de tüfekten korkarız. Biz ülkemize siyasi alanda hizmet eden insanlarız ve Türkiye'nin daha demokrat, daha çağdaş olması için prensiplerimize sıkı sıkı bağlıyız. Sayın Bahçeli ile dünya görüşümüz farklıdır. Çünkü o 26 maddelik anayasa değişikliğinin tümüne birden neredeyse vatana ihanet gözüyle bakmış, bizi suçlamış ve 'hayır' oyu kullanmıştır. Siyasi hayatının en büyük hatasını yapmakla da kalmamıştır, kendi oy tabanının üçte birini referandum sonucunda kaybetmiş bir genel başkan örneği gösterilirse, bundan sonra herkes Bahçeli'yi gösterir. Çünkü o, anayasa değişikliklerine karşı çıkmakla, Anayasa Mahkemesinin yapısının değişmesini istememiştir. Darbe yapanlara sorumluluk getiren maddenin ortaya konulmasını istememiştir. HSYK'nın tabanının genişletilmesini istememiştir. Askeri yargı-sivil yargı ayrımında sivile daha ağırlık veren değişikliği hiçbir zaman kabul etmemiştir. Ben bugünkü kararı beğenmiş, başka bir kararı inkar etmiş veya onu kötülemiş, bunu alkışlamış olmak yerine, prensipler üzerine konuşmanın doğru olduğunu düşünüyorum.'' -''YANLIŞ BİR İŞ YAPMADIM''- Arınç, Kılıçdaroğlu'nun kendisine, halktan nasıl özür dileyeceğini sorduğunu belirterek, halktan özür dilemesine gerek olmadığını, çünkü yanlış bir iş yapmadığını kaydetti. Yargıda teklik ilkesine inandığını, tüm tartışmaları bitirecek olanın bu olduğunu vurgulayan Arınç, şöyle devam etti: ''Ben hakimlerin nasıl karar vereceğini, etkide kalıp kalmayacağını, işinin ne kadar zor olup olmayacağını söylemiş olabilirim ama bugün Kılıçdaroğlu, 'Bu bir yargı sürecidir ve yargı kararına saygı duymak gerekir' diyordu. Grup Başkanvekili Kemal Anadol da diyor ki 'Üç generalin açığa alınması sivil darbedir'... Bununla yetinmiyor, öbür Grup Başkanvekili Hamzaçebi de 'Bu bir sivil darbedir' diyor. Dünkü kararda Kılıçdaroğlu, 'Bu yargı kararıdır, saygı duyalım' derken, başta Kamer Genç olmakla birlikte birçok milletvekili, 'Bu çok kötü bir karardır, tehdit altında alınmış bir karardır' diyor. CHP'de kafalar karışık. Ne söylediklerini ne yaptıklarını ne de yapmak istediklerini henüz net olarak ortaya koymamışlardır. Daha önce Deniz Baykal'ın bizzat verdiği kanun tekliflerinde yargıda teklik ilkesi savunuluyordu. AYİM'in de kalkmasının gerekli olduğu ifade ediliyordu. Siz farklı mısınız? Bu düalizm sizin işinize mi geliyor? Yargıda iki başlı olmanın, ülkeyi sivil ve asker gibi yönetmenin size faydası var mı? Hangi gelenekten geliyorsunuz? Bunlara da kendisi uygun bir zamanda cevap versin. Ben şahsen böyle bir cevap beklemiyorum. CHP'nin değişmesinin zor ve zaman alıcı olduğuna inanıyorum.''