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Arınç: Sayıca fazlaydılar ve silahları vardı

Bülent Arınç, Dağlıca'daki saldırı hakkında açıklamalarda bulundu

19 Haziran 2012 16:12

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Hakkari’de 8 askerin şehit olması ve 16 askerin de yaralanması ile ilgili olarak, "Dağlıca’daki askeri üs bölgesine büyük bir saldırı oldu. Hem sayıca fazlaydılar ve silahları vardı. Türkiye terörle mücadele ediyor. Bu mücadele sırasında bu ve buna benzer olaylar maalesef yaşandı. Ne ilk oldu, ne son oldu" dedi.

Arınç, "Gece saat 03.30 - 04.00 sıralarında Dağlıca’daki askeri üs bölgesine büyük bir saldırı oldu. Hem sayıca fazlaydılar ve silahları vardı. Çatışma sonrası maalesef Hakkari Valisi açıklama yaptı. 8 askerimiz şehit oldu ve 16 askerimiz yaralandı. Terörist gruptan ise şu ana kadar tespit edildiğine göre 10 civarında terörist etkisiz hale getirildi. Olayı takip ediyoruz. Başbakanlık’ta ayrı bir toplantı yapacağız. Olayı İçişleri Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız, Milli Savunma Bakanımız da yakinen takip ediyorlar. Onlarla da haberleştik. Hem cezaevi olayını hem de yaşanan son saldırıyı arkadaşlarımız ile değerlendirmek istiyoruz. Daha kapsamlı olacak. Sadece geldiğimiz noktayı ve yapılanları arkadaşlarımız ile tekrar görüşmüş olacağız" diye konuştu.

"Türkiye terörle mücadele ediyor" diyen Arınç, şunları söyledi:

"Bu mücadele sırasında bu ve buna benzer olaylar maalesef yaşandı. Ne ilk oldu, ne son oldu. Bütün bunları ilgili güvenlik güçlerimiz takip ediyorlar. Başbakan Erdoğan şu anda Meksika ’da ve ardından Brezilya seyahatini yapacaktır. İş kontrol altındadır. Hepimiz görevimizi yapıyoruz. Başbakan Erdoğan ile görüşmelerimiz oldu ama cezaevinde yaşanlar konusunda oldu. Henüz bu olay sebebiyle görüşmedik. İlgili Bakanlarımız ile takibimiz altında bulunuyor."

Arınç, "Şanlıurfa’da yaşanan olay daha sonra Ceyhan ve Osmaniye’de daha küçük ölçekli ve daha az vahim bir şekilde yaşandı. Olaylar kontrol altında ve sebepleri ve sonuçları takip ediliyor" dedi.

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