Arınç: Diyarbakır Emniyet Müdürü'nü takdir ettim ama Başbakan da haklı

Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in "Teröriste ağlamayan insan değildir" sözlerine 'takdirle karşılıyorum' diyerek destek verdiğini açıklayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güven'e tepkisinden sonra geri adım attı. Arınç, ''Sayın Başbakanımızın, bu cümleye yönelik eleştirileri doğrudur, haklıdır'' dedi.

Arınç'a, partisinin Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, Recep Güven'e “Evlatlarımızı katleden terörist için ağlamadık, ağlamayız” diye sert tepki veren Başbakan'ın sözleri hatırlatıldı.

Bunun hükümet meselesi olmadığını, Bakanlar Kurulu'nda da görüşülmediğini dile getiren Arınç şunları söyledi:

'Yanlış anlaşılmaya müsait bir cümle'

''Arkadaşlara, 'Madem sordunuz, şahsi fikrimi söyleyeyim' dedim. O yıllarda o bölgede yaşanan olayları, Meclis'te kurulan komisyonun raporlarına dayanarak konuştum ve 'Bu tür emniyet müdürleri, bu bölgede daha faydalı hizmet yapabilir' dedim. O konuşmanın içinde tek başına bir cümle aldığınızda bu yanlış, sorunlu bir cümledir. Nedir o; 'Dağda ölen teröriste de ağlamak gerekir. Ağlamazsanız şöyledir'. Eskiden yaptığı bir konuşmayı anlatıyor. Evet, keşke o cümle olmasaydı. Çünkü yanlış anlaşılmaya müsait bir cümle. Başına, sonuna bakmazsanız, o konuşmanın bütününü dikkate almazsanız, sadece bu çıplak cümleyle bakarsanız o cümle bugün Türkiye'de terörle mücadele eden herkesi de terörden zarar görmüş herkesi de terörün ateşine maruz kalmış milyonlarca insanı da elbette rahatsız edebilir, üzebilir. Sayın Başbakanımızın, bu cümleye yönelik eleştirileri doğrudur, haklıdır.

Başbakan'a teşekkür

Şahsi düşüncemi ifade ederken konuşmanın tümünü dikkate alarak bunu yaptım ama Sayın Başbakanımız, Başbakan sıfatıyla konuşurken bu cümlenin yanlış anlaşılabileceğini, doğru olmadığını, Türkiye'nin bunu böyle anlaması gerektiğini çok güzel ifade etti. Şahsi fikirlerimi söylerken çok özgürüm. Yanlış yaptığımı düşünürsem, 'Yanlış yaptım' derim. Ancak o çileleri çeken bir insan olarak, başından sonuna o yarım saatlik konuşmanın tümünü dikkate aldığımızda bu Emniyet Müdürü, Siirt'te başarılı olmuş, halkla bütünleşmiştir. Siirt'te hadise olmadı mı? Oldu. 4 kızımızı bir arabanın içinde vurdular. Ancak tümüne baktığımızda başarılı. Zaten başarılı olmasa, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmezdi. 1991-1995 yıllarında Diyarbakır'da da bu görevi yaptığında başarılı olduğuna göre, bu arkadaşımızın sözlerini tümüyle bir mesaj olarak algılamak lazım. Ancak o sorunlu cümle, keşke o konuşmanın içinde olmasaydı veya onu izah etmek suretiyle bu yanlış anlamaların önüne geçilseydi. Dolayısıyla Başbakanımız, bir Başbakan sorumluluğuyla terörle mücadelede zafiyet oluşmaması bakımından bu söz üzerinde durmuştur. Ona da teşekkür ediyorum.''