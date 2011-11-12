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Politika

Arınç: Minnetle anacağız ANKARA (A.A)

12 Kasım 2011 14:56

-Arınç: Minnetle anacağız ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gazeteciler Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir'in ulvi bir görevi yerine getirirken hayatlarını kaybettiklerini, her zaman minnetle anılacaklarını ve unutulmayacaklarını belirtti.  Arınç, depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazında hayatını kaybeden Doğan Haber Ajansı muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir için taziye mesajı yayınladı.  Arınç'ın mesajı şöyle: ''Meslek hayatlarında unutulmaz haberlere imza atan ve ödüller alan Doğan Haber Ajansı Van bürosu muhabiri Sebahattin Yılmaz ile Diyarbakır muhabiri Cem Emir'in Van depreminde görevlerini yerine getirirlerken enkaz altında kalarak şehit oldukları haberini teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Van'da yaşanan depremle ilgili halkımızı bilgilendirmek için zor şartlarda görevlerini yerine getirirlerken basın mensuplarının ve vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmeleri hepimizi derinden üzmüştür. Ulvi görevlerini yerine getirirlerken hayatlarını kaybeden basın mensuplarını minnetle anacağız, unutmayacağız. Merhumlara Allah'tan rahmet, yaslı ailesine, basın camiasına ve halkımıza başsağlığı dilerim.''

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