Arınç: Kılıçdaroğlu'nun ağzına biber sürülse caizdir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Erdoğan'la ilgili "Dolmabahçe’de oturup Kadıköy’den gelen kadınları dikizliyor. Bu nasıl bir ahlak anlayışıdır acaba?" sözlerine tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Kılıçdaroğlu kendini tutamıyor. Aklına her Erdoğan ve AK Parti geldiğinde küfür etmekten uluorta konuşmaktan kendisini alıkoyamıyor ağzına biber sürülse caizdir" dedi.

Türk Tarih Kurumu Şeref Üyeliği Töreni Çırağan Sarayı'nda yapıldı.

Törene, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı İbrahim Kalın, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Metin Hülagü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr Derya Örs, yabancı ülkelerden çok sayıda tarihçi ve akademisyen katıldı.

Tören sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Arınç, Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için dün Ankara Tandoğan'da sarf ettiği "Dolmabahçe'de oturup Kadıköy'den gelen vapurlardaki kadınları dikizliyor" sözlerini eleştirdi.

Dünkü söylenen sözlerde kendilerini utandıran ifadelerin olduğunu belirten Arınç, "Karşıdan baktığınız zaman veya yanına yaklaştığınız zaman çelebi bir zat gibi görünen, dışardan baktığınızda saygıda uyandırabilen, ikili ilişkilerine baktığınızda kibarlığı noktasında sizin de beğeneceğiniz bir insan tipi ama ağzını açtığı zaman ağzından küfürler çıkıyor. Ne demektir bir başbakan için 'gemiden çıkan kadınları dikizliyor' iddiası bunu bir ana muhalefet lideri nasıl söyleyebilir" ifadelerini kullandı.

Allah'tan korkulması ve utanılması gerektiğini söyleyen Arınç, "Bir genel başkan nasıl böyle konuşur. Bir insana hakaret etmek çok çirkin ve aşağılayıcı bir şeydir ama Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kendini tutamıyor. Aklına her Tayyip Erdoğan ve AK Parti geldiğinde küfür etmekten uluorta konuşmaktan kendisini alıkoyamıyor ağzına biber sürülse caizdir" dedi.