T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu: Karşımızda iktidar yok, AKP devleti var

Başbakan Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, 'Dolmabahçe’de oturup Kadıköy’den gelen kadınları dikizliyor. Bu nasıl bir ahlak anlayışıdır acaba?' dedi

29 Ekim 2013 16:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yüklendi. Kılıçdaroğlu, ''Ahdım olsun, CHP'nin iktidarında T.C.'yi çağdaş uygarlığa taşımak için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Biz AKP devletine karşı mücadele ediyoruz'' dedi. Türkiye'de iktadarın değil devletin olduğunu söyleyen Kılıçdarğlu, "Şu anda karşımızda iktidar yok, AKP devleti var. Valisi AKP’li, belediye başkanı AKP’li, kaymakamı AKP’li, emniyet müdürü AKP’li. Ama unutmasınlar. Bu ülkeyi kuranlar en karanlık günlerde aydınlığı yakaladılar. AKP’nin karanlığını yırtıp çöp sepetine atacağız" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in 90. yılı nedeniyle bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımı ile Tandoğan Meydanı'nda miting düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da burada bir konuşma yaptı.

''Gençler sizler bir diktatörü dize getirdiniz, onun fiyakasını alaşağı ettiniz'' diyen Kılıçdaroğlu'na, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle toplanan kalabalık ''Her yer Taksim her yer direniş'' sloganlarıyla eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

''Kadınlara sesleniyorum, size seçme ve seçilme hakkı veren partinin genel başkanı olarak sesleniyorum, sizin bedeniniz üzerinden siyaset yapanlara ders vermek sizin boynunuzun borcu. Bu diktatörün ezberi bozuldu. Ben söyledim, yapılacak. Kimsin sen?

Ahdım olsun, CHP'nin iktidarında T.C.'yi çağdaş uygarlığa taşımak için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Biz AKP devletine karşı mücadele ediyoruz. Herkes AKP'li ama unutmasınlar bu ülkeyi kuranlar en karanlık günlerde aydınlığı yakaladılar.''

 

Dolmabahçe'de oturup Kadıköy'den gelen kadınları dikizliyor

 

Bir diktatör var. Kadınların kaç doğum yapacağına o karar veriyor. Ne zaman doğum yapacaklarına, nasıl doğum yapacaklarına o karar veriyor. Hamile kadınların sokağa çıkmamasını öneriyor.

Dolmabahçe’de oturup Kadıköy’den gelen kadınları dikizliyor. Bu nasıl bir ahlak anlayışıdır acaba? Kadınlara sesleniyorum. Size seçme ve seçilme hakkını veren bir partinin genel başkanı olarka sesleniyorum. Sizin bedeniniz üzerinden siyaset yapanlara ders vermek sizin boynunuzun borcudur.

Kimsin sen? Her söylediğin yerine gelecek. Parlamentoyu kendi arka bahçesi haline getirmeye çalışıyor. Ahdim olsun. CHP iktidarında Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlığa taşımak için her türlü mücadeleyi vereceğiz.

 

Karşımızda iktidar yok

 

Şu anda karşımızda iktidar yok, AKP devleti var. Valisi AKP’li, belediye başkanı AKP’li, kaymakamı AKP’li, emniyet müdürü AKP’li. Ama unutmasınlar. Bu ülkeyi kuranlar en karanlık günlerde aydınlığı yakaladılar. AKP’nin karanlığını yırtıp çöp sepetine atacağız.

 

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğlubaşbakan erdoğancumhuriyetmitingchpkadıköy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24