Kılıçdaroğlu: Karşımızda iktidar yok, AKP devleti var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yüklendi. Kılıçdaroğlu, ''Ahdım olsun, CHP'nin iktidarında T.C.'yi çağdaş uygarlığa taşımak için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Biz AKP devletine karşı mücadele ediyoruz'' dedi. Türkiye'de iktadarın değil devletin olduğunu söyleyen Kılıçdarğlu, "Şu anda karşımızda iktidar yok, AKP devleti var. Valisi AKP’li, belediye başkanı AKP’li, kaymakamı AKP’li, emniyet müdürü AKP’li. Ama unutmasınlar. Bu ülkeyi kuranlar en karanlık günlerde aydınlığı yakaladılar. AKP’nin karanlığını yırtıp çöp sepetine atacağız" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in 90. yılı nedeniyle bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımı ile Tandoğan Meydanı'nda miting düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da burada bir konuşma yaptı.

''Gençler sizler bir diktatörü dize getirdiniz, onun fiyakasını alaşağı ettiniz'' diyen Kılıçdaroğlu'na, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle toplanan kalabalık ''Her yer Taksim her yer direniş'' sloganlarıyla eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

''Kadınlara sesleniyorum, size seçme ve seçilme hakkı veren partinin genel başkanı olarak sesleniyorum, sizin bedeniniz üzerinden siyaset yapanlara ders vermek sizin boynunuzun borcu. Bu diktatörün ezberi bozuldu. Ben söyledim, yapılacak. Kimsin sen?

Ahdım olsun, CHP'nin iktidarında T.C.'yi çağdaş uygarlığa taşımak için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Biz AKP devletine karşı mücadele ediyoruz. Herkes AKP'li ama unutmasınlar bu ülkeyi kuranlar en karanlık günlerde aydınlığı yakaladılar.''

Dolmabahçe'de oturup Kadıköy'den gelen kadınları dikizliyor

Bir diktatör var. Kadınların kaç doğum yapacağına o karar veriyor. Ne zaman doğum yapacaklarına, nasıl doğum yapacaklarına o karar veriyor. Hamile kadınların sokağa çıkmamasını öneriyor.

Dolmabahçe’de oturup Kadıköy’den gelen kadınları dikizliyor. Bu nasıl bir ahlak anlayışıdır acaba? Kadınlara sesleniyorum. Size seçme ve seçilme hakkını veren bir partinin genel başkanı olarka sesleniyorum. Sizin bedeniniz üzerinden siyaset yapanlara ders vermek sizin boynunuzun borcudur.

Kimsin sen? Her söylediğin yerine gelecek. Parlamentoyu kendi arka bahçesi haline getirmeye çalışıyor. Ahdim olsun. CHP iktidarında Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlığa taşımak için her türlü mücadeleyi vereceğiz.

Karşımızda iktidar yok

Şu anda karşımızda iktidar yok, AKP devleti var. Valisi AKP’li, belediye başkanı AKP’li, kaymakamı AKP’li, emniyet müdürü AKP’li. Ama unutmasınlar. Bu ülkeyi kuranlar en karanlık günlerde aydınlığı yakaladılar. AKP’nin karanlığını yırtıp çöp sepetine atacağız.