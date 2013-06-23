Arınç: Kılıçdaroğlu muhtar bile olamaz, Allah'ım aklımızı korusun

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dün gece nikahına katıldığı bir çifte 'çapulcu' diyen Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 'Emin olun bu zihniyetle sizi Tunceli'nin Ovacık'ın da bir köyde muhtar bile yapmazlar' dedi.

İşte Arınç'ın o açıklamaları:

“Sayın Kılıçdaroğlu yeni evlenen gençlere "çapulcu" diye iltifat ediyor. Allah'ım aklımızı korusun. Böyle bir genel başkan Cumhuriyet Halk Partisine de yakışmıyor, ana muhalefet partisi lideri olmaya da yakışmıyor. Bakınız siz böyle giderseniz, bırakınız genel başkanlıkta kalmayı, o bile şüpheli, ama kesinlikle iktidar partisi olamaz, başbakan da olamazsınız. Ve emin olun bu zihniyetle sizi Tunceli'nin Ovacık'ın da bir köyde muhtar bile yapmazlar”

Arınç, "Taksim'de iyi niyetlerle başlayan eylemlerin, sonunda vardığımız nokta, ana muhalefet partisinin karşısında herkesi çapulcu olarak görme noktasıdır. O zaman sayın Genel Başkan; siz bu sıfatı benimsediğinize ve yeni bir genç evlilere bu nasihatte bulunduğunuza göre, siz kendiniz için de bu sıfatı uygun görüyor musunuz? Görüyor ki bunu söylüyor da ben de nezaketen soruyorum, görüyor musunuz kardeşim?" ifadelerini kullandı.