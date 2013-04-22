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Politika

Arınç: İsrail heyetiyle tazminatın miktarı konuşulmadı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin, Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyaretine yönelik sözlerinin diplomatik açıdan yanlış olduğunu söyledi

22 Nisan 2013 22:39

İsrail'le yapılan tazminat görüşmesine dair açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''İsrail'le tazminatın miktarı konuşulmadı. Sunday Times'ta yayınlanan haberdeki Akıncı Üssü ile ilgili iddia yalandır'' diye konuştu.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu.

Arınç, İsrail'le yapılan tazminat görüşmesine dair soruları yanıtladı. Arınç'ın konuşmasından satır başları şöyle:

''*İsrail heyetiyle tazminatın miktarı konusunda herhangi bir şey konuşulmadı. Görüşme olumlu geçti. Önümüzdeki süreçte de ikinci ve üçüncü toplantılar yapılacak.

*Uludere’deki olayların tazminat konusunda İsrail heyetiyle görüşmede kıstas alınmasıyla ilgili herhangi bir konu geçmedi.

*Akıncı Üssü ile ilgili iddia yalandır. Sunday Times'ta yayınlanan haber yalandır, gazetenin amacını biliyoruz. Hiçbir şekilde doğru olmayan manipülatif bir haberdir

*Mavi Marmara'dan dolayı üzgün ve kızgınız. Türk hükümeti dik durmuş ve taleplerini almıştır.

*Tazminat talebi hem vicdani hem de hukukidir. Hükümet olarak özrün ardından verilen zararın tazmin edilmesini istiyoruz.

 

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