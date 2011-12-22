-Arınç: Fransızlar cadı avı mı başlatacak? ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Fransa Parlamentosunda kabul edilen ''Ermeni teklifiyle'' ilgili, ''Oturuma gelme cesaretini bile gösteremeyen milletvekilleri, bunun Fransa'ya Engizisyon Mahkemelerini geri getirme anlamına geldiğini çok iyi biliyorlar'' değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Yardımcısı Arınç, resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmelerde, Fransa Meclisi'nin yasayı kabul ederek tarihe ve gerçeklere karşı bir karartma operasyonu yaptığını belirterek, bilimadamlarının bile düşüncelerine ipotek koymayı hedefleyen bu girişimin ilkel bir anlayışın sonucu ve tamamen art niyetli olduğunu ifade etti. Arınç, twitter mesajlarında şunları kaydetti: ''Zaten Fransız Parlamentosu'ndan 577 milletvekilinden yalnızca 50 civarında milletvekili bu utanç verici yasa için el kaldırabildi. Gerçi tarihinde Galileo'yu dünya dönüyor diye yargılayan bir sabıkaya sahip ülke için bu garabet abidesi, Galileo'dan bugüne kadar Fransa'da pek de bir şeylerin değişmediğini acı bir şekilde gösterdi. Şimdi şunu merak ediyorum, bu yasanın ardından Fransızlar geçmişlerinde yaptıkları gibi 'soykırım yoktur' diyenlere karşı bir cadı avı mı başlatacak? Tarihe ve tarihi gerçeklere karşı ihanet anlamına gelen bu yasayı çıkaran Fransa Parlamentosunu kınıyorum. Umarım nasıl bir garabetin altına imza attıklarını bir gün idrak edebilirler.''