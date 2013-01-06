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Politika

Arınç: Evlilik dışı ilişkilerin toplum için zararlı olduğunu düşünüyoruz

Katıldığı bir nikah töreninde açıklamalar yapan Arınç, evlilik dışı ilişkilerin toplum için zararlı olduğunu ifade etti

06 Ocak 2013 10:55

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, şahitlik yaptığı bir nikah töreninde evlilikle ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Arınç, "Evlilik dışı ilişkilerin toplum için zararlı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Arınç, "İnancımızda evliliğin yeri çok önemlidir'' diyerek, evlilik dışı ilişkilerin toplum için zararlı olduğunu ifade etti.

Gençlerin erken yaşta evlenerek çocuk sahibi olmasının önemini vurgulayan Arınç, şunları belirtti:

 

'Ne kadar erken o kadar iyi'

 

''Örf ve adetlerimizde, özellikle de Peygamberimizin de sünneti olması nedeniyle nikaha çok önem veriyoruz. Gençler ne kadar erken yaşta evlenirse, birbirinden güzel evlatlar yetiştirirlerse, o kadar iyi olacağına inanıyorum.

Toplumun temeli aile. Aileyi sağlam kılmamız lazım. Hükümet olarak da fert olarak da evliliği her zaman teşvik ediyoruz. Evlilik dışı ilişkilerin toplum ve insanlar için zararlı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden gençlerimizin imkan buldukları zaman, nasip de olursa evlenmeleri bizim için çok önemli. Çünkü insanlar huzur buluyorlar, sorumluluk alıyorlar.

Toplumda büyük felaketler, sıkıntılar olabilir. Biz bütün bunlara güçlü bir aile kurumuyla karşılık verebiliriz. Sayın Başbakan bu konuda her zaman tavsiyede bulunuyor. Ben sayı vermiyorum. Allah gönüllerince, hayırlı evlatları bu evliliğe nasip etsin.'

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