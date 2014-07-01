Arınç, Erdoğan'ı işaret etti, AKP cumhurbaşkanı adayını açıklıyor

AKP, merakla beklenen Cumhurbaşkanı adayını bugün yaklaşık 4 bin kişinin katılacağı toplantıda açıklayacak. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Yarın inşallah bu saatlerde bütün dünyanın bildiği bir isim olacaktır" diyerek, AKP'nin adayı için Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti

Adayı Erdoğan'ın 40 yıllık yol arkadaşı açıklayacak

AKP'nin Çankaya adayını Başbakan Erdoğan'ın 40 yıllık yol arkadaşı ve AK Parti Genel Başkan Vekili olarak Mehmet Ali Şahin'in açıklaması bekleniyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi'ndeki toplantı için, her davetlinin kart rengine uygun koltukta oturacağı özel kartlar hazırlandı.

Saat 09.00'dan itibaren girişler başlayacak





Davetliler, parti genel merkezinden dağıtılacak kartlarla toplantının yapılacağı salona saat 09.00’dan itibaren giriş yapabilecek.

Toplantıya basından büyük ilgi

Basının yoğun ilgi göstereceği toplantıyı farklı basın kuruluşlarından muhabirlerin yanı sıra genel yayın yönetmenleri, Ankara temsilcileri ve köşe yazarlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 250 basın mensubu takip edecek.

Toplantıyı izleyecek gazetecilere de akreditasyon kartları düzenlendi.

Yüksek güvenlik tedbirleri alındı

Aday tanıtım toplantısı için başkentte yoğun güvenlik önlemleri bugünden başlatıldı.

AK Parti Genel Merkezi ve ATO Kongre Merkezi çevresinde sivil ve resmi kıyafetli polisler ön güvenlik tedbirlerini uygulamaya başladı. Kongre salonunda yarın Başbakan Tayyip Erdoğan’ın güvenliğini Başbakanlık Koruma ekibinin 180 güvenlik görevlisi sağlayacak.

Erdoğan aday olursa, AKP Genel Başkanı kim olacak?

Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, AKP yeni genel başkanını seçmek için olağanüstü kongreye gidecek. Erdoğan Köşk'e çıkarsa, anayasa uyarınca bir milletvekili yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve genel seçimlere kadar Başbakan olacak.



AKP kulislerinde Erdoğan'dan sonra gelecek Başbakan için, Ahmet Davutoğlu, Numan Kurtulmuş ve Ali Babacan gibi isimler dolaşıyor. Milletvekili olmadığı için Abdullah Gül'ün Köşk'ten iner inmez hükümeti kurmakla görevlendirilmesi mümkün görünmüyor. Gül, ancak, Bayburt gibi tek milletvekili olan seçim bir çevresinde milletvekilliğinin boşalması durumunda yapılması zorunlu olan ara seçimde parlametoya girmesi hâlinde hükümet kurmakla görevlendirilebilecek.

Bülent Arınç, Erdoğan'ı işaret etti

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanlığı için Başbakan Erdoğan'ı şu sözlerle işaret etmişti : "Cumhurbaşkanı adayının tespit edilmesi ve yarın ilan edilmesi konusunda tüm istişareler yürütüldü, bir karar verildi. O kararın ilanı yarın inşallah bu saatlerde bütün dünyanın bildiği bir isim olacaktır."