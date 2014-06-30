Arınç'tan cumhurbaşkanı adayı yorumu: Bütün dünyanın bildiği bir isim olacaktır

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.



Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Arınç, Musul'da 11 Haziran'dan bu yana alıkoyulan Türk vatandaşlarıyla ilgili bir gelişmenin olmadığını belirterek; "Bunların şu anda sağlıklarının yerinde olduğunu, ihtiyaçlarının karşılandığını, henüz onların kucaklaşma saatinin gelmediğini söyleyebilirim. Sadece konsolosluk görevlilerimiz değil, 30 civarı şoförümüzde alıkonulmuş durumdalar. Elimizden geleni yapıyoruz. Ümit ediyorum ki Ramazan içinde, yakın bir tarihte yurttaşlarımıza inşallah kavuşacağız" diye konuştu.

'3 adaylı bir seçime gideceğimizi düşünüyorum'

Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasını değerlendiren Arınç şunları kaydetti, "Bu beklenen bir şeydi. CHP ve MHP'nin adayından sonra, HDP'nin kendi adayını açıklayacağı ve bunun Demirtaş olarak tespit edildiği biliniyordu. Bu şekilde seçim için 2 aday bulunuyor.



Yarın da AK Parti'nin adayı açıklandığın sanıyorum 3 Temmuz'da bitecekti adaylık süreci, o tarihe kadar 3 aday tespit edilmiş olacak. Matematik olarak ve muhtemelen başka adaylar da çıkabilir. Ama bunun reel politik içersinde herhalde geçerli olmayacağını düşünüyoruz. Bir ihtimal ya da bir ümit, CHP içersinde 'madem 21 vekil imza vermemiştir, onlar aday gösterebilir mi' şeklindeydi. Ancak o 21'in kafasından geçenler farklı olunca, herhalde bir aday üzerinde anlaşamıyor görünüyor. 3 adaylı bir seçime doğru gideceğimizi düşünüyorum.

Çözüm paketi

Hükümet Sözcüsü Arınç, Meclis'e gelen ve kamuyounda 'Çözüm süreci paketi' olarak bilinen tasarıya ilişkin açıklamalarda da bulundu. Hükümete sınırsız yetki verildiği ve 'dağdan dönüş' ile ilgili eleştirelere yanıt veren Arınç, şunları söyledi; "Eleştiriler olacaktır. CHP açısında bir eleştiri olmamasını temenni ederim. Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da 'Çözüm sürecini yasal zemine oturtması gerekir' demişti. İşte yasal zemin bu."

'Cumhurbaşkanı adaylığı için tüm istişareler yürütüldü'

Başbakan Yardımcısı Arınç, Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde çok geniş istişareler yapıldığını belirtti. Bir gazetecinin '2007'de olduğu gibi, Siz, Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül arasında 3'lü bir görüşme yapıldı mı?' şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Arınç; "Cumhurbaşkanı adayının tespit edilmesi ve yarın ilan edilmesi konusunda tüm istişareler yürütüldü, bir karar verildi. O kararın ilanı yarın inşallah bu saatlerde bütün dünyanın bildiği bir isim olacaktır. Bundan sonraki gelişmeler zaman içerisinde herhalde önümüze gelecek. Ben ikili görüşmeler yaptığımızı ifade etmiştim. Üçüncü bir görüşme yapılıp yapılmadığına dair sorunuza üzülerek cevap veremeyeceğim. Çünkü altında başka alt sualler başlayacaktır" diye konuştu.