Arınç: Çözüm Süreci Kurulu oluşturmaya karar verdik

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada, Çözüm Süreci Kurulu oluşturulacağını dile getirdi.

Bülent Arınç, oluşturulacak Çözüm Süreci Kurulu'nda

bizzat başbakan veya görevlendireceği başbakan yardımcıları ile birlikte Adalet, İçişleri, Milli Savunma Bakanı ve MİT Müsteşarı'nın bulunacağını ifade etti.

Irak ve Suriye tezkerelerinin birleştirilerek, tek tezkere haline getirildiğini belirten Arınç, TBMM'ye tek tezkere olarak sevk edildiğini söyledi.

Arınç, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını da sözlerine ekledi.

IŞİD'in malvarlıklarının dondurulması kararı 10 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı

Arınç, IŞİD'in terör örgütleri listesine alınıp alınmayacağına yönelik olarak da, "IŞİD'in 30 Eylül 2013 tarihli 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla listelenin kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'deki malvarlıkları dondurulmuştur.

10 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Malvarlıkları dondurulmasına karar verilen örgütler arasında IŞİD de yer alıyor" diye konuştu.

'IŞİD militanları Süleyman Şah Türbesi'ne çok yaklaştı'

Başbakan Yardımcısı Arınç, IŞİD militanlarının Süleyman Şah Türbesi'ne ele geçirdiğine yönelik iddialar üzerine ise "IŞİD militanları Süleyman Şah Türbesi'ne çok yaklaştı ancak askerlerimiz görev başında" yanıtını verdi.