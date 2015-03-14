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Politika

Arınç: CHP’yi niye kapatsınlar kardeşim, CHP zaten kapalı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bir partiyi kapatmanın o partiyi idam etmekle eşdeğer olduğunu söyledi

14 Mart 2015 20:53

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, CHP ve MHP'nin kapatılacağına dair iddialara yönelik olarak, "Yahu CHP’yi niye kapatsınlar kardeşim, CHP zaten kapalı. Hayati belirtisi yok" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, seçim bölgesi olan Bursa’da, AKP teşkilatlarına bağlı 1061 mahalle başkanının katıldığı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonundaki toplantıda konuştu. 

Meclis’e dün 232 AKP’li vekilin imzasıyla siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıran bir anayasa değişikliği önerisi verdiklerini belirten Arınç, "Nereden biliyorum, damdan düştüğüm için biliyorum. Komisyonda da söyledim; Milli Nizam Partisi’nin gençlik kolları başkanıydım, daha 1 yıllık partimizi 1971 yılının mayıs ayında kapatmışlardı" dedi. 

Bu yasayı kendileri için istemediklerini kaydeden Arınç, şöyle devam etti: "Geçenlerde bir iftira çıktı. Bir yalan çıktı. İşi yalan dolan olan birisi, bir tweet attı, ‘CHP ve MHP’yi kapatacaklar’ dedi. Allah için MHP’den Sayın Bahçeli buna inanmadı, güldü geçti, ciddiye bile almadı. Ama ana muhalefet partisinin lideri öyle değil. Korktu, gözleri fal taşı gibi açıldı. ‘Biliyordum zaten bizi kapatacaklarını’ dedi. Hatta, ‘Bir kitap bile yazıyorlar’ dedi. Allah Allah; kargaların gülüp geçtiği, kimsenin aklına bile getirmediği CHP’nin kapatılacağı konusunu Sayın Kılıçdaroğlu bir mağduriyet ve kahramanlık edasıyla sahiplendi.

Halbuki millet şunu söylüyor; Yahu CHP’yi niye kapatsınlar kardeşim, CHP zaten kapalı. Hayati belirtisi yok. 11 tane vilayette seçimler için aday bulamadılar. Bir CHP’ye bak bir de Bursa Ak Parti teşkilatına bak. 236 tane aday adayı var.

Seni kapatmakla sana iyilik yapmayı kimse aklından geçirmez rahat ol. Çünkü sen kapatılacak bir parti değilsin. Bu düzenle, bu rejimle, bu Anayasal sistemle senin herhangi bir kapatma davasına gerek yok. Sen zaten şöyle diyorsun hep; Beni Atatürk kurdu, devleti kuran partiyim diyorsun. Peki sen niye buna bugünler de birisi bir kitap yazacakmış da, İş Bankası hisse senetlerinden CHP’ye gelen para hakkında iddia edecekmiş. Bunlar kişisel taleplerdir. Bunun Anayasa Mahkemesi ile ne ilgisi var. Herkes de güldü geçti. Ama Ak Parti, madem öyle işte böyle dedi; Anayasa’yı değiştirelim, partileri artık bundan böyle kimse kapatamasın, sen de rahatla ey CHP. Bu korku ile gidişin hiç hoş değil, bak seçime katılmak için aday bile bulamaz noktaya geldin. Yarın öbür gün baraj korkusu bile seni saracak, gel ben seni kurtarayım kardeşim. Gel partiler kapatılmasın, akşam yatarken rahat yat, sabah kalkarken rahat kalk. Git mesaine başla, akşama kadar mesainde 4 tane çay iç, akşama dön, ben de genel başkanlık yapıyorum diye devam et."

 

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