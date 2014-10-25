Arınç: Biz gidersek insanlara maaş veremezler

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, partisinin İstanbul İl Danışma toplantısında konuştu. İstanbul'un AKP için öneminden bahseden Arınç, erken genel seçime ilişkin olarak da açıklama yaptı. Arınç, "Olmaz olmaz diye bir şey yok. 7 Haziran'da olur daha önce olur. Buna hazırlık yapmalıyız. Biz gidersek her şey kötüye gider. Tıpkı yerel seçimde olduğu gibi, biz iktidara gelmesek yatırımlar durur, bu bütçe yürütülemez, insanlara maaş veremezler" şeklinde konuştu.

2019'da üç seçimin birden yapılacağını hatırlatan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da süresinin dolacağını belirtti. Arınç, Erdoğan'ın yine aday olacağını açıkladı. Arınç milletvekilliği süresinin de 5 yıla çıkarılacağını belirtti.

'Cee deyip kaçıversek kim iktidar olacak?’

Siyasetin seçimle mümkün olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Arınç, “Demokrasiyi güçlendiren, önemli kararların demokrasilerde, hilesiz, kansız, entrikasız el değiştirmesi ile mümkün bunun için yöntem sandığa gitmektir, emaneti alabilmektir” dedi.

2015’in ilk yarısında genel seçimlerin yapılacağını anımsatan Arınç, “Çok daha önemli çok daha dikkatli olmamız gereken bir seçimle karşı karşıyayız. İster Haziran'da olsun, ister Haziran’ın 3-5 gün önünde olsun şimdi birileri kulak kabartacaktır 'bu adam ne diyor' diye, 'olmaz' diye bir şey yok. Türkiye’de ihtiyaçlar olabilirse biraz önünde, biraz arkasında bu işler yapılabilir. Biz 2015’in Haziran ayının 7’sini hedefleyerek bu seçimden de başarılı çıkmak zorundayız. İstikrarın devamı AK Parti’nin iş başında olduğunu göstermek ve birilerinin değirmenine su taşımamak için yapılan siyaset mühendisliği veya Türkiye üzerindeki mühendisliği planları bozmak için bizim yeniden iktidar olma mecburiyetimiz var” diye konuştu.

‘Bunların eline kalsak 5 ay maaş ödeyemezler’

Buna mahkûm olduklarını ifade eden Başbakan Yardımcısı Arınç açıklamasına şöyle devam etti:

“Biz iktidar olmak zorundayız. Neden? Bu sadece AK Parti’nin kendi başarısı olarak değil! Biz gidersek Türkiye’de her şey kötüleşir, Emin olun 12 yıl bu ülkeyi büyük bir istikrarla, maddi anlamda da toplumsal barış anlamında da başarıdan başarıya götüren insanların gitmesi demek, Türkiye’nin zor günlere, karanlık dönemlere, 1 yılı geçmeyen bile koalisyon dönemlerine dönmesi ise… Buna izin vermeyeceğiz. Halkımızda izin vermeyeceğiz. Bunların eline kalsak 5 ay maaş ödeyemezler, bütün yatırımlar kalır vaz geçerler. İnsanımızın yaşam standartlarını hayat kalitelerini bir kenara atarlar. Bunlar devlet idaresi bilmez. Milleti tanımadıkları gibi devleti de tanımazlar.”

‘Ne kalplerinde inanç var ne akıllarında zekâ’

“Kime teslim edeceksiniz? Şöyle gözünüzü kapayın üç aylığına AK Parti iktidardan 'cee' deyip kaçıverse, kime bırakacaksınız? Kim hükümet kuracak? Kim Başbakan olacak? Bu bütçeyi kim yönetecek? Dış ilişkileri kim idare edecek? Bulamazsınız! Keşke bulabilseydik, keşke AK Partiden daha iyi birileri olsaydı da, biz kazanamasak bile onlar kazanır ülke kaybetmez derdik. Yok! Bazen böyle bir ihtimali aklıma getiriyorum afakanlar içinde uyanıyorum. Şu yaptıklarımıza bir bakın Bunların 50’sini toplasanız bizim 50’de birimizi yapamazlar. Ne kalplerinde inanç var ne akıllarında zekâ. O yüzden bizim olup olmamamız önemli değil AK Parti olmalı. AK Parti iktidar olmalı, AK Parti bu ülkeyi yönetmeye devam etmeli, son nefesine kadar, millet bizden bıkıncaya kadar, bizden sıkılıncaya kadar.”

‘2019’da bütün seçimleri bir arada yapacağız’

“Önümüzdeki seçimler Türkiye’nin bir kader seçimi. Ondan sonra 4 sene istikrarlı bir dönem 2019’a kadar seçim yok işler devam edecek yola devam edeceğiz. Büyük bir istikrar döneminde bütün hizmetlerimizi taçlandıracak çok güzel şeyler yapacağız. Bugüne kadar her sene 1-2 seçim gördük. 1-2 seçim demek devlet idaresi ve yönetiminde zaman zaman belki çok sıkıştığımız günler oldu demek. 2015-2019 artık seçimsiz bir dönemdir, işin başından bir dakika ayrılmayı gerektirmeyecek bir istikrar dönemidir. Sonra çok güzel bir döneme rastlayacağız. 2019’da bütün seçimleri bir arada yapacağız. Cumhurbaşkanımızın süresi bitecek, Allah ömür ve iman verirse ikinci dönemini göreceğiz. Milletvekili seçimleri yenilenecek, belediye seçimleri yenilenecek ama hepsi 2019’da olacak. Belki de üç sandığı yan yana getireceğiz. Bundan sonra da bir istikrar dönemi, milletvekili dönemini 4 yıldan 5 yıla çıkarmak lazım. Bu maalesef 2007’de mecburen yaptığımız bir değişiklikti! İnşallah böyle bir değişikle 4 yıldan 5 yıla çıkarırsak milletvekillerimize de haksızlık yapmaktan kurtulmuş oluruz."

‘Kızıl Elma'nın kaldırılmasına üzüldüm’

2023 hedeflerini anlatan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TRT’de yayınlanan “Kızılelma”dizisinin yayından kaldırılışına üzüldüğünü söyledi.