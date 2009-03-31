Arınç: Aşağılık propaganda yapıldı

AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç, partisinin Manisa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Belediye Başkanlığı seçimi sonucunda MHP'li Cengiz Ergün'ün kazanmasının nedenini AKP'ye karşı MHP ve CHP'nin bir blok halinde hareket etmelerini gösterdi.



Kendilerinin, halkın iradesine saygı duyan insanlar olduğunu kaydeden Arınç, 'Cengiz Ergün'ü, başarısından dolayı kutluyor ve ona Manisa Belediye Başkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Kendisini de ayrıca telefon ile arayarak tebrik edeceğim' diye konuştu.



Bülent Arınç, Manisa'daki seçim sonuçlarını 2004'teki verilerle karşılaştırdıklarında, özellikle DP ve Anavatan Partisinin oylarındaki azalmaya dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



'MHP 2004 seçimlerinde 20 bin oy alan Anavatan Partisi ve Demokrat Parti adaylarının tüm oylarını parti olarak kendisine kazanmış durumda. Yani MHP'nin 2004 yılındaki oyunun 62 binlere çıkması için mucize olması gerekir. Bunlar kendi partilerinin oyları değil, Manisa'da buharlaşan, varlığından söz edilemeyecek birkaç merkez sağ partinin oyları olarak görülüyor. Sonuca saygılıyız. Ama sonucu tahlil etmek için bu verilerden faydalanmak bile doğru olabilir.'



AKP'ye karşı blok



Bütün partilerin, seçimlerden önce AK Parti'nin oylarını düşürmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü savunan eski TBMM Başkanı Arınç, şunları kaydetti:



'Hangi ilde AKP'nin karşısında hangi parti güçlüyse ona diğer partiler destek verecekler. Bu çok açık bir çalışmaydı. Bunu biz biliyorduk. Mesela Balıkesir'de, İzmir'de, Manisa'da. İzmir'de bakıyorsunuz İzmir'de CHP güçlü, MHP adeta sıfırlaşmış, buharlaşmış, yüzde 4 oyu var. İstanbul'da 15 milyonluk şehirde MHP'nin sadece yüzde 4 oyu var. Demek ki CHP'ye MHP tarafından tabandan büyük bir destek var. Diğer partiler de bu mesajı almış görünüyor. Ege'de, İç Ege'de, Akdeniz Bölgesi'nde CHP'nin güçlü olduğu yerlerde CHP, MHP'nin güçlü olduğu yerlerde de MHP desteklendi. Biz burada karşımızda tam bir blok görüyoruz. Bu blok içerisinde MHP, Anavatan Partisi, Demokrat Parti ve CHP var.'



Arınç, partilerine yönelik bu blok çalışmaların bazı yerlerde netice verdiğini gördüklerini, ancak Tüm Türkiye'ye bakıldığında AKP'nin İl Genel Meclisi oylarında yine başarılı olduğunu ve 16 büyükşehir belediyesinden 10'unu resmen kazandığını söyledi.



"Ayrımcılık yapıldı"



Ortaya çıkan tabloda, hizmete oy verilmediğini gördüğünü kaydeden Arınç, Manisa'da yapılan seçim çalışmalarında ayrımcılık yapıldığını ileri sürdü. Bülent Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Manisa'nın her yerine eşit ve adaletli hizmet yapıldı. Ama maalesef MHP, kenar mahalleleri etnik kökenleriyle ifade ederek başkanımızın o mahallelere çok daha fazla hizmet yaptığını, merkezdeki yerlileri ihmal ettiğini söyleyerek maalesef ayrımcılık yapmış ve Manisa'da bir çatışmanın adeta zeminini hazırlamıştır. Bu kardeşlerimize karşı sırt dönemeyiz. Onlar Manisa'da yaşıyorlar. Biz Manisa'da ve Türkiye'de kardeşlikten sevgiden yanayız. Eğer ayrımcılık yapsaydık Manisa'da seçim kazanılabilirdi belki, ama Türkiye için en zararlı işi yapmış olurduk.'



Aşağılık bir propaganda



MHP İl Başkanı ve arkadaşlarının kendilerini Kürtlerle iş birliği yapmakla suçladığını ifade eden Arınç, şunları kaydetti:



'(Hadi gidin bakalım onlardan oy alın) diyordunuz. Bu çok çirkin, çok aşağılık bir propagandaydı. Ama biz yine o kardeşlerimizi kucakladık. Şimdi DTP'nin Manisa'da 10 bin oy almasını nasıl izah edeceksiniz. Sizin düşüncenize göre 10 bin oy Manisa'da AKP'ye gelmiş olsaydı, AKP 5 bin oy farkla seçimleri kazanmış olacaktı. Biz ondan, bundan gelecek oyların hesabını yapmadık. Ama siz bölücülük yaptınız, bu sizin işinize maalesef yaradı, sizin bölücülüğüne karşı başka bir bölücülük yapan parti de maalesef aynı açıdan başarılı oldu. Kaybeden Manisa oldu. Ama biz doğru bildiğimiz yoldan dönmeyeceğiz. Bizim eserlerimiz onları 20 sene idare etmeye yeter.'



Diğer partilerin çabalarının MHP'ye oy kazandırdığını açıklayan Arınç, partileri açısından almış oldukları oy oranlarının hüzün verici olduğunu söyledi.



Toplantının sonunda Arınç, 5 yıl Belediye Başkanlığı yapan ve seçimleri kaybeden Bülent Kar'ın elini havaya kaldırarak teşekkür etti.