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Arınç: '85 kişilik torpil listesi' iddialarını tümüyle yalanlayamam, bazı bakanlar oğlum için kadro teklif etti

'Sayın Kılıçdaroğlu’nun dünkü konuşmasını takdir ettim, esasen doğru konuştu'

12 Aralık 2014 14:16

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç TBMM kürsüsünde, CHP'nin "AKP'li bakan ve milletvekili yakınlarının KPSS'siz üst düzey devlet kadrolarına atandığı" yolundaki, bütünüyle yalanlayamayacağını belirttiği "torpil listesi" iddialarına yanıt verirken, bakanlar kurulunda yer alan isimler arasında ayrım yapılması gerektiğini söyledi. Arınç, "Burada oturan bazı bakan arkadaşlarım oğlum için kadro teklif etti kabul etmedim" dedi.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre Arınç şunları söyledi:

“Bunların hepsi doğru değildir, yalandır’ diyemem. Bunların bir kısmı doğrudur. Sayın Kılıçdaroğlu ’nun dünkü konuşmasını takdir ettim, esasen doğru konuştu. Ama bize dönüp, ‘Bir Recep amcaya bakın bir de bunların çocuklarına bakın’ dedi. Bu konuda toptan suçlamak doğru değil. Benim kızım var çalışmıyor, damadım var evlendiği zaman doktor oldu, KPSS’sini bilmem, nasıl doktor oldu bilmem. Oğlum var, itiraf edeyim; bazı bakan arkadaşlarım, ‘Bir kadro verelim çalışsın’ dediler. Oğlum da benim gibi, ‘Baba ben özel sektörde çalışacağım’ dedi, özel sektörde çalışıyor. Bakanlarımızdan çocuklarından hiçbirisinin devletle ilişiği olmayanı da vardır. 83 tane ismin içine beni koymasalar olmaz. Doktor Metin bilmem ne dediler. Vallahi de billahi de bu ismi bilmem, hayatımda görmedim, rüyamda da görmedim. Peki benimle ne alakası var, bir ara Meclis’te geçici görevle bulunmuş. Benim hakkımda her şeyi söyleyebilirsiniz, ama ben dürüstlüğü ilke edinmiş bir insanım.”

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