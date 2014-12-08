'AKP'nin 85 kişilik torpil listesi' iddiası Başbakan Davutoğlu'na soruldu

CHP Sözcsü Haluk Koç'un, KPSS'ye girmeden memurluk ve üst düzey kamu görevlerine atanan kişilerin AKP'li bakan ve milletvekillerinin torpili ile bu görevlere atandığına yönelik "85 kişilik torpil listesi" iddiaları Başbakan Ahmet Davutoğlu'na soruldu.

Habertürk muhabiri Çetin Çimen, Polonya ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu'na üç soru yöneltti. Birincisi Osmanlı'nın ders olarak okutulması, ikincisi Milli Eğitim Şurası'nda din dersi konusu ve üçünçüsü de AKP'nin "VİP torpil listesi" iddiasıydı. İlk iki soruya cevap veren Davutoğlu, "torpil listesi" sorusunu cevaplamadan hemen masadan kalktı.

Haluk Koç'un elindeki "torpil listesi"nde yer alan iddialarda örneğin Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni AB Uzmanlığına, AKP Sözcüsü Beşir Atalay'ın kızının arkadaşı önce müşavirliğe, sonra da ATOM Enerji Kurumu uzmanlığına, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın kız kardeşinin de özel kalem müdürlüğüne atandığı görülüyordu.

CHP'li Haluk Koç'un isim isim açıkladığı AKP'li bakan ve milletvekili yakınlarının sınavsız devlet memuru olarak atandığı iddialarına dayanan "85 Kişilik VİP torpil listesi" şöyle:

- Recep Tayyip Erdoğan'ın teyzesinin oğlu İbrahim Er, ilköğretim müfettişiydi. Önce MEB İlköğretim Genel Müdürlüğüne, 2011'de ise Danıştay üyeliğine getirildi.

- Diğer teyze oğlu Recep Ali Er: Sınıf öğretmeniydi, Kredi Yurtlar Kurumu'nda bölge müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı yapıldı.

- Adnan Er, öğretmenlikten Spor Kültür Daire Başkanlığı'na, oradan RTE Üniversitesi Genel Sekreterliği'ne görevine getirildi.

- 2 yıllık itfaiyecilik mezunu akraba Ali Erdoğan, AKP iktidarında KOSGEB'de "nitelikli eleman" oldu. KOBİ uzmanı, Hukuk Müşaviri ve KOSGEB İnsan Kaynakları Daire Başkanı oldu.

- Erdoğan'ın avukatının eşi Berna Cemaloğlu, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda memur.

- Erdoğan'ın Danışmanı Aydın Ünal'ın eşi Sevilay Ünal, Yurt Dışı Türkler’de uzman.

- Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın yeğeni Burhan DOĞAN, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'nda uzman yardımcısı.

- Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Fatih Can'ın kardeşi, Ömer Faruk Can, sınavsız TİB'e alındı, uzman yapıldı.

Şimşek'in baldızı TOKİ'ye

- Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Ahmet Demiralp'in oğlu Muhammet Demiralp Sultanbeyli Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne

getirilip açıktan memur kadrosuna girdi.

- Bilal Erdoğan'ın İmam Hatip'ten arkadaşı İbrahim Eren, TRT Genel Müdür Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi yapıldı.

- TBMM Başkanı'nın oğlu Ahmet Çağrı Çiçek, EPDK üyeliğine getirildi.

- Başbakan Yrd. Bülent Arınç'ın danışmanı Metin Karadağ, TİB'e uzman yapıldı.

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kuzeni Akif Büyükergene, Yurt Dışı Türkler’de uzman.

- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni Mehmet Veysi Şimşek BATMAN'da tarımla uğraşırken Yurtdışı Türkler Başkan müşaviri yapıldı.

- Şimşek'in coğrafya öğretmeni baldızı Esin Kara sınavsız TOKİ'de göreve başlatıldı.

Ala'nın kardeşleri...

- Şimşek'in baldızının eşi AB Bakanlığı'na müşavir yapıldı.

- Şimşek'in Basın Danışmanı Sibel Tokgöz, TRT'de araştırmacı kadrosu verildiği halde Şimşek'in yanında çalışıyor.

- İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın kız kardeşi Elif Ala sınavsız olarak Şırnak Valiliği Özel Kalem Müdürü yapıldı. Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na memur olarak atandı.

- Ala'nın erkek kardeşi Atıf Ala, öğretmenken MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yükseltildi.

- Ala müsteşarken Özel Kalem Müdürü olan Serap Akınoğlu, yüksek maaşla TİB'e kaydırıldı.

- İçişleri Bakan Yardımcısı Osman Güneş'in kızı Nurdan Güneş, Ala Batman Valisi iken sınavsız Valilik Özel Kalem Müdiresi yapıldı.

- Osman Güneş'in oğlu Abdülhamit Güneş Başbakanlık Güvenlik İşleri Daire Başkanı yapıldı.

- Hüseyin Çelik'in diğer kayınbiraderi olan Recep Aydın teknisyenlikten KYK bölge müdür yardımcısı, ardından yurt müdürü yapıldı.

- Hüseyin Çelik'in akrabası Nusret Çelik istisnai kadrodan Bölge Müdür Yardımcısı yapıldı. Sonra genel müdür müşavirliğine çekildi.

- Hüseyin Çelik'in Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirilen KANAL 7 muhabiri Ertan Ömeroğlu TRT'ye kaydırıldı ve Müdür yapıldı.

- Hüseyin Çelik'in muhasebeci kökenli danışmanı Said Şahiner KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü'ne atandı. Yolsuzluk iddialarıyla Kilis'e sonra da uzman olarak Kahramanmaraş'a gönderildi.

- Eski Bakan Muammer Güler'in barmen yeğeni Hakan Güler Özel Kalem Müdürlüğün’de memur yapıldı. Sonra AB uzmanlığına atandı.

- Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün oğlu Ömür Gönül, SPK Başkan Yardımcısı oldu.

- Nihat Ergün'ün yanında TBMM'de görev yapan Emin Asıltürk, Derince Belediyesi'nde memuriken Teknoloji Bakanlığına Müşavir yapıldı.

- Nihat Ergün döneminde Bakanlığa Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak atanan Devlet Arık bakan müşavirliğine getirildi.

- Nihat Ergün kardeşini KOSGEB İzmit Müdürlüğü'nde sözleşmeli işe başlatmış sonra kadroya aldırmıştır.

Yıllık 100 bin Euro

- Eski Kültür Bakanı Atilla Koç, TMSF'nin el koymasının ardından Turkcell'de Yönetim Kurulu üyesi yapıldı. Yıllık 100 bin euro net alıyor.

- Eski Enerji Bakanı Hilmi Güler, TMSF'nin el koyunca Turkcell'de Yönetim Kurulu üyesi yapıldı. Yıllık 100 bin euro net alıyor.

- Eski Bakan Mehmet Aydın'ın Özel Kalem Müdürü Süleyman Erdal, Aydın bakanlıktan ayrılmadan önce TRT'ye kaydırıldı, önce müşavir sonra Dış Yayınlar Dairesi Başkanı yapıldı. 48. Eski MEB Nimet Çubukçu'nun özel kalem müdürü Rukiye Karçaaltıncaba TRT'de uzman olarak maaş alıyor.

- Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın yeğeni Ahmet Akdağ KOSGEB Bursa Müdürü olarak atandı.

- AKP Milletvekili Sahil Kapusuz'un bacanağı Mehmet Müderrisoğİu KYK Bursa Bölge Müdürü yapıldı.

- Salih Kapusuz'un sekreteri Gülçin Şirayder KYK ANTALYA Bölge Müdür Yardımcılığı'na oradan da Genel Müdürlük Eğitim Dairesi'ne Şube Müdürü olarak atandı.

Kardeşe istisnai kadro

- TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un oğlu KPSS'yi kazanamadı ve sınavsız bir şekilde Malatya Valiliği Özel Kalemi'ne atanıp memur yapıldı. Oradan Ankara'ya bir kamu kurumuna 1. hukuk müşaviri olarak atandı.

- AKP Milletvekili Naci Bostancı'nın kardeşi Namık Bostancı, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü’ne getirildi.

- AKP Milletvekili Zeyit Aslan'ın danışmanı Abdüllatif Gökdere İşkur'a atandı, ardından Daire Başkanı oldu.

- AKP Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu'nun oğlu Kırşehir Belediyesi'ne sınavsız Özel Kalem Müdürü olarak atandı. Ardından da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne uzman olarak alındı.

- AKP Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun kardeşi Nuriye Karahan Özdemir Tarımsal Kırsal Kalkınma Başkanlığı'na atandı.

- AKP Milletvekili Avni Erdemir'in sınıf öğretmeni bacanağı Ahmet Kaya Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü yapıldı.

- Avni Erdemir'in yeğeni Mehmet Erdemir Merzifon Tarım Müdürlüğü'nde memurken, Amasya Tarım Müdürü Yardımcısı yapıldı.

- AKP Milletvekili Fevzi Berdibek'in kardeşi Muhammed Berdibek, Yurtdışı Türkler ve Başkanlığına sınavsız naklen geçip uzman oldu.

- AKP Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'ın yeğeni Mehmet Akif Bağır, Mal Müdürü iken Yurt Dışı Türkler Başkanlığında Daire Başkanı yapıldı.

- AKP Milletvekili Mücahit Fındıklı'nın akrabası Murat SEKİ, KOSGEB Malatya Hizmet Merkez Müdürü yapıldı.

- AKP Milletvekili Mustafa Bilici'nin kardeşi Mehmet Bilici, istisnai kadroyla kurum dışından KYK Van Bölge Müdür Yardımcısı yapıldı.

- AKP Milletvekili Oğuz Kaan Köksal'ın yeğeni Övgü Yağar Köksal Düzce Valiliği Özel Kalem Müdürü yapıldı.

- Eski Milletvekili Lokman Ayva'nın kardeşi Latif Ayva, sınavsız olarak TİB'e alınıp uzman yapıldı.

Eski vekil ve ailesi

- Eski AKP Milletvekili Mustafa Çetin Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.

- Mustafa Çetin'in kızı Hilal Metin TOKİ'de uzman olarak çalışıyor.

- Mustafa Çetin'in damadı Volkan Metin Tekirdağ Valiliği'ne açıktan özel kalem müdürü olarak atandı. Uzman olarak TRT'ye geçti.

- Mustafa Çetin'in kardeşi İsmail Çetin İHL öğretmeniyken Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı.

- Mustafa Çetin'in kızı Hale Hamurculu, Valilik Özel Kalem Müdürlüğü'ne açıktan atanıp sınavsız memur yapıldı. Şimdi Merkez Bankası'nda çalışıyor.

- Mustafa Çetin'in diğer kızı Fatma Hicret Çetin Kültür Bakanlığı Basın Müşaviri oldu. Şu anda TBMM'de uzman.

- Mustafa Çetin'in diğer kızı Cemile Çetin Başbakanlık'ta istisnai memur kadrosu aldı

- Eski Milletvekili Musa Uzunkaya'nın kardeşi Cafer UZUNKAYA İŞKUR'da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Ünal'ın 2 oğlu TİKA'da

- AKP Ankara İl Başkanı Şeref Malkoç'un danışmanı Mehmet Sarı TİB'e kaydırıldı. Öneuzman,sonra İdari İşler Daire Başkanı yapıldı.

- Eski Yurt Dışı Türkler Başkanı Kemal Yurtnaç'ın kuzeni Tuğba Yurtnaç, aynı kurumda memur.

- AKP Milletvekili Ahmet İnan'ın danışmanı ENGİN Tüzün, TRT 6'da Müdür yapıldı.

- İçişleri Müsteşar Yardımcısı Aziz Yıldırım'ın yeğeni Eyüp Gümüş, sınavsız olarak TİB'e alındı ve uzman yapıldı.

- Eski İçişleri Müsteşar Yardımcısı Ahmet Hamdi Nayır'ın oğlu Ali Kamil Nayır, sınavsız olarak TİB'e alındı ve uzman yapıldı.

- Yeni Emniyet Genel Müdürü Celaleddin Lekesiz'in yeğeni Burak Lekesiz İzmir Valiliği'ne Özel Kalem Müdürü olarak atandı 1 hafta sonra Yozgat'a tayin edildi.

- Eski AKP Milletvekili Zeki Ünal'ın 2 oğlu Muhammed ve Ebubekir Ünal TİKA'da göreve başlatıldı.

- DDK Başkanı Cemal Boyalı'nın 47 yaşındaki ortaokul mezunu kardeşi açıktan memur atandı.Ardından Konyay Maliye Bakanlığı emrine nakledildi. 3 yıldır üniversite sınavını kazanamayan 21 yaşındaki kızı da açıktan memur olarak atanıp 1 ay sonra İzmir Defterdarlığı emrine naklen gönderildi.

- DDK Üyesi Mehmet Ali İlhan'ın oğlu açıktan devlet memuru olarak atandı.

- DDK Üyesi Abdülkadir Develi'nin yeğeni, açıktan devlet memuru olarak atandı.

AKP dönemi gerçeği

Haluk Koç "AKP'den bir yakının, ampullü bir kartvizitin varsa işe girmek, yükselmek için hiçbir sıkıntın yok. Ama bunların hiçbirisi yoksa devlette kadroya girmeyi de, çalışmayı da, liyakate bağlı yükselmeyi de unutacaksın. Bu dönemin gerçeği bu. Sadece kaçak saray, sadece toprak altında kalan yüzlerce işçimiz değil. Onlarınmağdur edilen aileleri adına söylüyorum, bu vicdansızlardan hesap sorulacak” dedi.

Bakan akrabalarına sınavsız memuriyet

- Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın ağabeyinin bacanağı Mustafa Yaman, sınavsız olarak TİB’de işe alındı ve uzman yapıldı.

- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın yeğeninin eşi Ahmet Onur AK, KOSGEB'te işe başlatıldı.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik in yeğeni Ahmet Toraman imamken Çalışma Bakanlığı’nda işe başlatıldı. Çelik’in yeğeni Sedat Yenidünya da bakanlığa alındı.

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin bacanağı Orhan Öge Savunma Sanayii Müsteşarlığında Müsteşar Yardımcılığı’na atandı.

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın yakın arkadaşları Arif Koyuncu TÜBİTAK'ta genel sekreter, Muammer Duran ise bakanlıkta müşavir oldu.

Kızının arkadaşı

- Eski Ulaştırma Bakanı ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Bakanlık’taki Özel Kalem Müdür Yardımcısı Gülfidan Apaydın Kocaman, TİB’de uzman yapıldı.

- Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın kızının arkadaşı Melanet Çelebiözü önce sınavsız olarak yüksek ücretle Bakanlık Müşavirliği’nde işe alındı. Sonrasında da ATOM enerjisi kurumuna uzman olarak atandı.

- Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler’in kayınbiraderi Mehmet Akif Okur önce Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı, sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Genel Müdür Yardımcısı yapıldı.

- Gaziantep Belediye Başkanı ve eski Bakan Fatma Şahin'in kardeşi Ünal Kıymık, açıktan Muş Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'ne atanarak devlet memuru oldu.

Müsteşar yardımcısı

- Eski Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet bakanı Bakan Güldal Akşit'in kardeşi Serdar Demirel Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda Müsteşar Yardımcısı yapıldı.

Kurtulmuş özelleştirmede

- AKP Genel Başkan Yar-dımcısı Numan Kurtulmuş'un akrabası Ayşe Özhaznedar, Özelleştirme İdaresi’ne bağlı Gayri Menkul A.Ş.’de Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

-Burhan Kuzu'nun yeğeni Eftal Muhammet Peker Elektrik öğretmenliği mezunu. Kadrosu TÜBiTAK'a alındı. Burada ancak ve ancak teknisyen olabilecekken Araştırmacı oldu.

- MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın kayınbiraderi Ali Özgün Öztürk TİKA'da işe başlatıldı.