-ARINÇ: "SİYASET SEVİYEYİ DÜŞÜRMEDEN YAPMAK, GÖREVİMİZ OLMALI" BURSA (A.A) - 01.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Siyaseti iyi yapmak, belli bir seviyede, seviyeyi düşürmeden yapmak görevimiz olmalı. Kim Bursa için yola çıkıyor, kim Türkiye siyasetine katkı sağlamaya çalışıyor onu tebrik etmemiz, ona başarılar dilememiz bizim görevimiz'' dedi. Arınç, İl Özel İdaresi binasında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, seçime giderken siyasi içerikli bir konuşma yapmanın nezaketsizlik olacağını söyledi. Arınç, kendisini tanıtmak, İl Genel Meclisi üyelerini de tanıma amacıyla toplantıya katıldığını ifade ederek, ''Bugüne kadar birçok İl Genel Meclisi toplantısına katıldım ama şahsen, seçime 10 gün kalmışken bir tartışma konusu olmaması ve herkesin kendi siyasi düşüncesini en azından muhafaza etmesi bakımından izin verirseniz kendimi takdim etmek istiyorum'' diye konuştu. 1995 yılında Parlamentoya girdiğini, TBMM'de komisyonlarda çalıştığını, grup başkanvekilliği ve Meclis Başkanlığı yaptığını anlatan Arınç, şimdi de Başbakan Yardımcısı olarak görevine devam ettiğini belirtti. Arınç, seçimlere katılan tüm siyasi partilere, onların adaylarına başarılar dileyerek, ''Siyaseti iyi yapmak, belli bir seviyede, seviyeyi düşürmeden yapmak görevimiz olmalı. Kim Bursa için yola çıkıyor, kim Türkiye siyasetine katkı sağlamaya çalışıyor onu tebrik etmemiz, ona başarılar dilememiz bizim görevimiz. Bunu samimiyetle söylüyorum. Meydanlarda polemikler yaparak, bazen aşağıdan bazen yukarıdan sözler ederek... Hepimiz bunun içindeyiz asıl amacımız bu değil. Asıl amacımız ülkeye bir siyasetçi olarak hizmet edebilmektir'' diye konuştu. -''BUGÜN SUYU OLMAYAN, YOLU OLMAYAN KÖYLERİ KONUŞMUYORUZ'' Kendi döneminde çıkarılmış olan İl Özel İdaresi Kanunu ile eski il özel idareleri ve il genel meclislerini daha fonksiyonel hale getirdiklerinin altını çizen Arınç, şunları söyledi: ''Hepiniz, adeta yerel parlamento gibi -sözüm yanlış anlaşılmasın yerelleşmede- yerel hizmetlerin görülmesinde, kaynakların kullanılmasında daha etkin olma noktasındasınız. 2011 bütçeniz, sanırım 98-100 milyon lira civarında. Bunlar, imar ve eğitim gibi projelere ayrılmış. Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olarak KÖYDES projeleri gösteriliyor. KÖYDES başarılı oldu, daha da başarılı olmak zorunda. Her köyümüzün yıllardır içmesuyu ve yol konusundaki taleplerini biliriz. Bunları gerçekleştirmek zor olmuştur. KÖYDES ile köylerin bu talepleri karşılanır oldu. Meclis Başkanıydım Tunceli'ye gitmiştim. DTP'li bir belediye başkanı vardı. Ben gittiğim her yerde belediyeleri ziyaret ederim. Belediye başkanının hangi siyasi parti mensubu olduğu beni ilgilendirmiyor. Halkın seçtiği temsilciye biz saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Orada valimiz bana brifing verdi. Baktım ki KÖYDES'ten aldıkları ödenek o zaman Manisa'nın aldığı ödenekten daha fazlaydı. O zaman Manisa'nın nüfusu 1 milyon 315 bin, Tunceli'nin nüfusu ise 130 bin. Nüfusu Manisa'nın onda biri olan bir il, bizden 20 trilyon fazla KÖYDES ödene almış. Ben hem o DTP'li belediye başkanına ve orada bulunanlara 'size ayrılan ödenek, sizi daha fazla düşünen, bölge halkının da devletiyle buluşması, kucaklaşması için ihtiyaçlarınızın olduğu düşünülerek hazırlanmış bir katkı, buna teşekkür etmek gerekir' dedim. Bugün suyu olmayan, yolu olmayan köyleri konuşmuyoruz.'' Arınç, toplantının ardından İl Genel Meclisi Başkanı Nedim Akdemir ile görüştü.