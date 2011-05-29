-ARINÇ: "BULGARİSTAN'DA IRKÇI SALDIRILAR VAR" BURSA (A.A) - 29.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bulgaristan'da maalesef ırkçı saldırılar var. Sözleriyle davranışlarıyla, hareketleriyle, özellikle ATAKA Partisi mensupları büyük zararlar ve insanımızı üzen hareketlerde bulunuyorlar'' dedi. Arınç, Bursa'nın piknik alanlarından Balat Ormanları'nda çeşitli derneklerin piknik organizasyonlarını ziyaret ederek vatandaşlara seslendi. Bulgaristan Mestanlı'dan gelen soydaşların kurduğu Mestanlılılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Arınç, ikram edilen meyveleri yedikten sonra dernek üyelerine kısa bir konuşma yaptı. Hükümet olarak özellikle Balkanlarda ve yurtdışında yaşayan Türkler ve akraba topluluklar için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kurulduğunu, bu kurumun Devlet Bakanı Faruk Çelik'e bağlı olduğunu hatırlatan Arınç, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) marifetiyle Bulgaristan ve diğer Balkan ülkelerindeki tarihi eserleri, Evlad-ı Fatihan topraklarındaki eserleri restore ederek yeniden hayata geçirdiklerini kaydetti. Arınç, bu bölgelerde yaşayan soydaşları hiçbir zaman unutmadıklarını, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin en büyük desteği ve dostluğunun soydaşlarla birlikte olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: ''Bulgaristan'da maalesef ırkçı saldırılar var. Sözleriyle, davranışlarıyla, hareketleriyle, özellikle ATAKA Partisi mensupları, büyük zararlar ve insanımızı üzen hareketlerde bulunuyorlar. Hükümet olarak bunları her gün takip ediyoruz. Bir ay önce Manisa'da Bulgaristan'dan gelen kardeşlerimizle yine bir aradaydık. Manisa'daki konuşmamda, Türklere karşı, soydaşlara karşı ırkçı söylemleri lanetlemiştim. Bunu tekrar ifade ediyorum. Bu konuşma Bulgaristan'da özellikle Volen Siderov (ATAKA partisi lideri) ve arkadaşları tarafından eleştirildi, Türkiye'ye nota verilmek istendi, notalarını iade ettik.'' Bulgaristan'daki müftü seçimlerinin, hükümetlerinin gayretiyle sonuçlandığını, itirazlarının da ortadan kalktığını dile getiren Arınç, tüm bunların hükümetlerinin Bulgaristan'daki hükümet nezdinde girişimleriyle gerçekleştiğini kaydetti. Arınç, 15 gün sonra yapılacak seçimlerde halkın desteğiyle tekrar hizmet etme fırsatı bulma arzusunu taşıdıklarını dile getirerek, ''Üçüncü dönemde de yaptığımız hizmetleri artırmaya, büyütmeye gayret edeceğiz. Elbette takdir halkımızın. Halkımız, serbest iradesiyle sandığın başına gidecek, Türkiye'yi yönetecek, dış politikada güçlü yapacak, Türkiye'nin gücüyle Türkiye dışındaki soydaşlarımızın sorunlarını çözecek bir iktidara, hükümete imkan verecektir'' diye konuştu. -''ÇETELERLE MAFYAYLA BOĞUŞUYORUZ''- Bursa Amasyalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin pikniğini de ziyaret eden Arınç, burada da vatandaşlardan partisine destek istedi. Arınç, Bursa ve Türkiye'ye çalışma sözü verdiklerini anlatarak, şöyle devam etti: ''Bursa'dan 18 milletvekili adayı arkadaşımla hepimiz Bursa için, memleketimiz için çalışmaya söz verdik, inşallah. TBMM Başkanlığımda da Başbakan Yardımcılığımda da ülkemize hizmet ediyoruz. 8.5 yıldır yollar, hastaneler, okullar yapıyoruz, barajlar, göletler yapıyoruz, yeni iş sahaları açıyoruz, işsizlerimize iş bulmaya çalışıyoruz, yaşam standardını yükseltmeye gayret gösteriyoruz. Türkiye'nin huzurunu bozmak isteyenlerle mücadele ediyoruz, çetelerle mafyalarla boğuşuyoruz. Çok şükür başarılı olduk. Başarılı olduk ki; her seçimde siz bize yine görev verdiniz. Bugün de yaptığımız işleri tamamlamak, daha güzel daha faydalı işler yapmak istiyoruz. Bunun için de sizden yetki istiyoruz. Eğer sizin de hoşunuza gidiyorsa, yapılanları takdir ediyorsanız veya 'yolunuza devam edin' diyorsanız, biz hizmete hazırız. Sizin vereceğiniz karara saygı duyuyoruz.'' Balat Ormanı'nda son olarak Bursa Yozgatlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin pikniğine katılan Arınç, vatandaşların Yozgat'a havaalanı istemesi üzerine, ''İnşallah, tabii hepsinin bir bedeli var. 12 Haziran'ı görürüz, ondan sonra bu havalanı olur mu olmaz mı biliriz'' dedi. Arınç, piknik alanından ayrılırken bir grup MHP'li ''bozkurt'' işareti yaptı. Başbakan Yardımcısı Arınç da bu grubu eliyle selamladı. (DAT-KAK-EHK)