Arıların soktuğu aynı aileden 5 kişiden 1'i öldü; gözaltına alınan kovanların sahibi ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir çiftlikte çalışan aynı aileden 5 kişiyi arılar soktu. Şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılan 5 kişiden 62 yaşındaki Şemsi Aktaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstiklal Kurtpınar Mahallesi Bağlar mevkisindeki bir çiftlikte çalışan aynı aileden Şemsi, Ümit, Burhan ve Salih ile yanlarında bulunan 4 yaşındaki İklim Aktaş'ı, 16 Temmuz günü bölgede bulunan kovanlardaki arılar soktu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arıları uzaklaştırmasının ardından yaralılar Tekirdağ'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken kovanların sahibi sahibi H.K. de gözaltına alındı.

Şemsi Aktaş (62), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İklim ve Burhan Aktaş'ın tedavilerinin ardından taburcu edildiği, Ümit ile Salih Aktaş'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İfadesi alınan H.K., cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)