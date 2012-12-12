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Yaşam

Arılar için klimalı kovan

Ordu Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürü Feyzullah Konak, bal arılarının, bulundukları yöredeki hava sıcaklıklarına göre kendi biyolojik aktivitelerini düzenlediklerini belirtti

12 Aralık 2012 14:19

Klimalı Arı Kovanı projesiyle, arıların kuluçka faaliyetlerinin başladığı dönemde iklimsel değişikliklerden kaynaklanan olumsuzluklar bertaraf edilecek.

Ordu Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürü Feyzullah Konak, bal arılarının, bulundukları yöredeki hava sıcaklıklarına göre kendi biyolojik aktivitelerini düzenlediklerini belirterek, ''Örneğin kovanın içinde sıcaklık 14 derecenin üzerinde olduğunda arılar uçmaya başlarlar, 10 derecenin altına düştüğünde ise üşümeyi engellemek amacıyla salkım oluştururlar'' dedi.

Kovanın içinde sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde arıların kış salkımı oluşturarak kendilerini korumaya çalıştıklarını anlatan Konak, şöyle konuştu:

''Arılar kış salkımı yapsalar dahi sabit bir şekilde durmuyorlar, devamlı hareket halinde oluyorlar. Bunun da sebebi ana arının yaşamını sürdürebilmesi için kuluçka oluşturulması gerekmesi. Kuluçka içindeki sıcaklığı da mutlaka 30 santigrat derece seviyesinde oluştururlar. Bizim klimalı arı kovanı sisteminin temeli de buna dayanmakta. Projeyle mevsim şartlarını da göz önüne alarak, arıların gereksiz uçmalarını önlemek ve yine arıların kuluçka faaliyetlerine başladıkları dönemde iklimsel değişikliklerden kaynaklanan olumsuzlukları bertaraf ederek, onların biyolojik sürekliliklerini sağlamayı amaçlıyoruz.''

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