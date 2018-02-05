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Arif Sağ'ın o sözlerine Yavuz Bingöl'den yanıt: Ben daha iyi bir insanım!

"Bir sanatçının hayran kitlesine güruh demek aşağılayıcı bir tavırdır, kem söz sahibini bağlar"

05 Şubat 2018 12:34

Sanatcı Arif Sağ'ın bir gazete röportajında kendisi için sarf ettiği, "Nasıl virtüöz oluyor. Yavuz'u Yavuz yapan ne sanatı ne de şusu busu. Solcuyum diye ortaya çıktı... Sonra karşınıza böyle çıktı" sözlerine yanıt veren Yavuz Bingöl, "Ben onun gibi bağlama çalamam ama ondan daha iyi bir insanım. Hem bana hem de Orhan Abi'ye söyledikleri yılların birikimini tüketmiştir" dedi.

Usta sanatçı Arif Sağ, önceki gün bir gazeteye verdiği röportajda Yavuz Bingöl'le ilgili sorulan soruya, "Ben öyle birini tanımam etmem. Nasıl virtüöz oluyor. Yavuz'u Yavuz yapan ne sanatı, ne de şusu busu. Solcuyum diye ortaya çıktı. Sol kesim de 'Bu çocuk solcuymuş' diyerek peşine takıldı. Sonra karşınıza böyle çıktı" diye cevap vermişti.

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Sabah gazetesindeki habere göre Sağ'ın bu sözleri, Yavuz Bingol'ün tepkisini çekti. Bingöl, Sağ'ın açıklamalarından duyduğu üzüntüyü sert ifadelerle dile getirerek şöyle konuştu:

"Başkalarının takdirine ihtiyacımız yok"


"Ben hiçbir zaman virtüözlük, büyük sanatçılık iddialarında bulunmadım. Hamdolsun, bize 'Sakın ha ben oldum demeyin' düsturu öğretildi. Biz bu ilkeyle büyüdük. Ne ustalara saygısızlık ederiz, ne de halkı küçümseriz; sanatımızı icra ederiz. Takdir halka aittir. Bu milletin gönlünde bir yer edinebilirsek bu bizim için en büyük mutluluktur, en büyük payedir. Başkalarının takdirine de ihtiyacımız yoktur.
Ayrıca bir sanatçının hayran kitlesine güruh demek aşağılayıcı bir tavırdır ve kem söz sahibini bağlar. Halkçılık, solculuk, Alevilik iddiasıyla ortaya çıkıp halkı küçümsemek, onların değerlerini hafife almak tipik bir üsttten bakış açısıdır.
Bizim inandığımız Anadolu irfanına ve adabına sığmaz, yakışmaz. Son söz olarak, ben onun gibi bağlama çalamam ama ondan daha iyi bir insanım. Hem bana, hem de Orhan Abi'ye söyledikleriyle yılların birikimini tüketmiştir, çok üzücü."

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