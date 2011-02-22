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Yaşam

ARİF SAĞ: TÜRKÜLERE SİYASET SOKULMASIN DENİZLİ (A.A)

22 Şubat 2011 01:47

-ARİF SAĞ: TÜRKÜLERE SİYASET SOKULMASIN DENİZLİ (A.A) - 21.02.2011 - Türk halk müziği sanatçısı Arif Sağ, Denizli'de konser verdi.  Arif Sağ, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserle Denizli'deki sevenleriyle buluştu. Konser, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Konserde dinleyicilere seslenen Sağ, türkülerin içerisinde insanların çektikleri sıkıntıların, sevinçlerin, hüzünlerin bulunduğunu ifade ederek, ''Ben siyasi yanı olan biriyim, bunu hiçbir zaman saklamadım. Türkülerin içerisine siyaset sokulsun istemiyorum. Türkülerin içerisinde zaten bir siyaset vardır'' diye konuştu. Denizli'de kurulan müzik okuluna da değinen Sağ, ''Bu tür olaylar siyasetle bağdaştırılmamalı. A iktidarı, B iktidarı demek yerine, yapılan katkılara bakmalıyız. Bundan 10 yıl önce salonlar deyince, düğün salonları, spor salonları akla geliyordu. Ama şimdi, sanat için akustiği olan odalar yapılmış. Bunlar sanat adına sevindirici'' dedi.

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