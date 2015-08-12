Ariane 6 füzeleri için imza atıldı



Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ariane 6'ların geliştirilmesi ihalesini uçak motoru üreticisi Safran ve Airbus'ın ortak şirketi Ariane Safran Launchers'a verdi. Geliştirme çalışmaları karşılığında Ariane Safran Launchers'a yaklaşık 3 milyar dolar ödeme yapılacak.

İki farklı Ariane 6 modeli

Ariane 6, Ariane 5'e kıyasla daha küçük ve daha esnek tasarlanıyor. Ariane 6'lar orta ve büyük ölçekli uyduları uzaya taşıyacak. Bunun için iki farklı Ariane 6 modeli öngörüldü. Ariane 62, iki motorlu küçük versiyon olarak planlanırken, 4 motorlu Ariane 64, bir seferde iki uydu birden nakledebilecek. 12 ülkenin üye olduğu yeni sistem yörüngeye her yıl 12 roket fırlatılmasını öngörüyor.

Uçak motoru üreticisi Safran ve Airbus'ın ortak şirketi Ariane Safran Launchers'in başkanı Alain Charmeau, "Avrupa'nın yeni nesil taşıyıcı roketlerinin geliştirilmesini sağlayacağını" söyledi. Charmeau, "Değişen uluslar arası rekabeti dikkate alarak kurumsal ve ticari kullanıcılarımıza güvenilir hizmet vermeye kararlıyız" dedi.

ABD'nin rekabet baskısı artıyor

ESA'ya üye 20 ülkenin bilim ve teknoloji bakanı, aralık ayında bir araya gelmiş, Ariane 6'nın geliştirmesine karar vermişti.

Uzaycılık ve uydu teknolojisi alanındaki hızlı gelişme, ESA'yı Ariane programında değişikliğe zorluyor. Dünya yörüngesine uydu taşınmasında özellikle ABD'nin rekabet baskısı artıyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, düşük maliyetlerle uydu taşıyor. İlk Ariane 5 füzesi 1998 yılında uzaya fırlatılmıştı.