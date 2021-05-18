Ariana Grande, sadece yakınlarının katıldığı bir törenle gizlice evlendi

Grammy ödüllü şarkıcı Ariana Grande'nin, 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dalton Gomez'le aile arasında düzenlenen gizli bir törenle evlendiği ortaya çıktı.

Ariana Grande ve 25 yaşındaki sevgilisi Dalton Gomez'in, şarkıcının Montecito’daki evinin arka bahçesinde geçtiğimiz hafta sonu evlendiği ortaya çıktı. Törene çiftin en yakınları dahil olmak üzere yalnızca 20 kişi katıldı.

People’a konuşan çifte yakın bir kaynak evliliği doğrularken, “Çok küçük ve özel bir törendi. Ortam mutluluk ve sevgiyle doluydu. Çift ve aile daha mutlu olamazdı” ifadelerini kullandı.