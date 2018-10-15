Ariana Grande nişanı attı

T24

Ünlü Şarkıcı Ariana Grande ve komedyen Pete Davidson, ABD medyasının iddialarına göre nişan attı. İki taraf da sözlü veya yazılı bir açıklamada bulunmazken, Grande'ye yakın bir kaynak Amerika'nın PEOPLE dergisine haberleri doğruladı. Çiftin nişanlılık kararını çok erken aldığı yorumunda bulunan kaynak, bu ayrılığın kimseyi şaşırtmadığını belirtti.

Mayıs ayı sonunda görüşmeye başladıklarını belirten çift, temmuz ayında nişanlandıklarını açıklamıştı. Çiftin ilişkisi ABD gündeminde büyük yer bulmuştu.

Bir iddiaya göre de Ariana ve Davidson aşkının sonu ünlü ABD'li rapçi Mac Miller'ın ölümünden sebep sona erdi. Geçmişte Mac Miller'la uzun süre bir ilişki yaşayan Grande, iddialara göre Miller'ın aşırı doz uyuşturucudan ölmesinden ciddi bir şekilde kötü etkilendi.