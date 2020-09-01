Ariana Grande Instagram'da rekor kırdı

Şarkıcı Ariana Grande, geçtiğimiz günlerde 200 milyon takipçiye ulaşan ilk kadın olarak Instagram'da rekor kırdı

ABD'li şarkıcı Ariana Grande, Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk kadın olarak rekora imza attı.

27 yaşındaki Grande, rekorla ilgili henüz bir açıklamada bulunmasa da meslektaşı Lady Gaga, şarkıcıyı tebrik eden ilk isim oldu. Lady Gaga, "Arkadaşım Ariana Grande’yi 200 milyon takipçisi için kutlarım. Sen bir kraliçesin, tacını tak!" dedi.

Öte yandan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo da Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olmuştu. Ronaldo'nun şu an 237 milyon takipçisi bulunuyor.

Instagramda'da en çok takip edilen diğer isimler şöyle:

Kylie Jenner: 193 milyon

Selena Gomez: 190 milyon

Kim Kardashian: 187 milyon

Taylor Swift: 140 milyon