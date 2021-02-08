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Ariana Grande, 20. defa Guinness Dünya Rekoru kırdı

08 Şubat 2021 11:39

Ünlü şarkıcı Ariana Grande, 20. defa Guinness Dünya Rekoru kırdı. Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamada Grande'nin beş şarkısıyla zirveyi görmesinin ardından "Billboard Hot 100 listesine birincilikle giren en çok şarkının sahibi" ünvanını kazandığını duyurdu. 

Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada Ariana Grande'nin Billboard Hot 100 listesine en çok şarkısını birinciliğe taşıyan sanatçı olduğu belirtildi. 

Bu rekor, Grande'nin 20. rekoru oldu. Grande'nin kazandığı diğer rekorlar şöyle:

  • Spotify'da kadınlar arasında bir haftada en çok dinlenen şarkının sahibi
  • Spotify'de kadınlar arasında en çok takipçisi olan isim
  • ABD tekliler listesinde ilk üç şarkısı aynı anda giren ilk isim
  • Kadın sanatçılar arasında ABD tekliler listesinde aynı anda ilk 40'a en çok giren isim
  • Spotify'da bir haftada en çok dinlenen parça
  • Youtube'da kadın sanatçılar arasında en çok takipçi
  • ABD'de bir haftada en çok çalınan albüm
  • En İyi İşbirliği dalında MTV Video Müzik Ödülleri'nde en çok adaylık
  • Billboard listelerinde kadın sanatçılar arasında en çok dinlenen parça
  • Spotify'da kadın sanatçılar arasında en çok dinlenme

Grande'nin altıncı ve son albümü "Positions" 30 Ekim 2020'de çıkmıştı. "Positions" teklisi Billboard Hot 100 listesinde 7 Kasım 2020 itibariyle birinci sıraya yerleşti.

 
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