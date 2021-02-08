Ünlü şarkıcı Ariana Grande, 20. defa Guinness Dünya Rekoru kırdı. Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamada Grande'nin beş şarkısıyla zirveyi görmesinin ardından "Billboard Hot 100 listesine birincilikle giren en çok şarkının sahibi" ünvanını kazandığını duyurdu.

Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada Ariana Grande'nin Billboard Hot 100 listesine en çok şarkısını birinciliğe taşıyan sanatçı olduğu belirtildi.

Bu rekor, Grande'nin 20. rekoru oldu. Grande'nin kazandığı diğer rekorlar şöyle:

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