'Arı Maya' sahne şovuyla Trump AVM'de çocuklarla buluşacak

İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUKLARIN çok sevdiği çizgi karakter Arı Maya, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcında hem sinema salonlarında hem de Trump AVM sahnesinde çocuklarla buluşacak. Arı Maya, 15-16 ve 22-23 Eylül tarihlerinde sahne şovuyla Trump Alışveriş Merkezi’nde olacak. Ücretsiz gerçekleşecek etkinliğe katılan her çocuğa Arı Maya posteri de hediye edilecek.

15-16 ve 22-23 Eylül tarihlerinde Trump AVM sahnesinde gösteri sahneleyecek olan Arı Maya, ayrıca eş zamanlı sinema salonlarında da gösterimde olacak. Arı Maya ve arkadaşları çocuk katı Trumpland’in turuncu meydanında kurulacak sahnede özel şov gerçekleştirecek.

Tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olan şov, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde gerçekleşecek.

(FOTOĞRAF)